Créateur de Vidéos de Rapport Sectoriel : Des Insights Propulsés par l'IA Faciles à Réaliser
Transformez facilement les données en vidéos de rapport sectoriel captivantes avec des avatars AI qui captivent votre audience et simplifient les insights complexes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à créer rapidement du contenu engageant pour diverses plateformes de médias sociaux. Cette vidéo doit comporter un style audio entraînant avec des visuels modernes, en utilisant les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen et des sous-titres/captions bien visibles pour garantir une portée et une accessibilité maximales.
Produisez une vidéo de formation concise de 2 minutes pour les départements de formation en entreprise expliquant des processus internes complexes. Le style visuel et audio doit être informatif et clair, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace et en incorporant des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les étapes clés.
Concevez une vidéo de campagne marketing polyvalente de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital qui ont besoin d'adapter le contenu pour diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être hautement adaptable et visuellement attrayant à travers différents ratios d'aspect, avec des messages clés délivrés par un avatar AI et facilement ajustables grâce à la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Communiquez Efficacement les Insights du Marché.
Transformez des données de marché complexes et des rapports d'entreprise en vidéos AI engageantes qui stimulent efficacement la prise de décision stratégique.
Partagez les Points Forts des Rapports sur les Réseaux Sociaux.
Distillez rapidement les principales conclusions des rapports sectoriels en vidéos et clips dynamiques pour les réseaux sociaux, élargissant votre portée et votre engagement sans effort.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de contenu ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez générer du contenu avec l'AI en saisissant simplement votre script, transformant le texte en récits visuels captivants.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre Kit de Marque unique, y compris les logos et les couleurs personnalisées, dans vos vidéos. Cela garantit la cohérence de la marque dans tout votre contenu de création de vidéos d'entreprise, en utilisant des modèles conçus professionnellement.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités complètes d'édition vidéo comme les sous-titres et l'intégration de médias ?
Oui, HeyGen agit comme un éditeur vidéo complet, vous permettant d'ajouter facilement des sous-titres et d'utiliser une vaste bibliothèque de séquences stock. Son éditeur intuitif de glisser-déposer prend également en charge des fonctions comme la fusion, le découpage et le recadrage pour parfaire vos projets vidéo.
HeyGen peut-il créer des vidéos avec une génération de voix off de haute qualité et des formats adaptables ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de voix off, fournissant diverses voix AI pour narrer vos scripts. Vous pouvez facilement télécharger des vidéos MP4 dans divers ratios d'aspect, garantissant que votre contenu est optimisé pour les plateformes de médias sociaux et d'autres canaux de distribution.