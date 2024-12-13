Créez une vidéo interne captivante d'une minute mettant en lumière un employé exemplaire, destinée aux RH et à la direction, en mettant en avant une secrétaire exemplaire. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec une narration claire et articulée. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour donner vie à leur histoire, en soulignant leur impact au sein de l'organisation dans le cadre d'une initiative de création de vidéos de mise en lumière des employés.

