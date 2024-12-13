Générateur de Vidéos Promo Saisonnières : Créez des Campagnes Rapidement

Générez rapidement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour toutes vos campagnes marketing en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Imaginez une vidéo promotionnelle festive de 30 secondes pour la vente d'hiver d'une boutique locale, ciblant les acheteurs à la recherche de cadeaux de Noël uniques. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des scènes confortables et des produits scintillants, le tout sur une musique de fond joyeuse et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour rapidement créer l'ambiance, et générez une narration amicale et enthousiaste avec la génération de voix off pour mettre en avant des offres exclusives, faisant de cette vidéo un parfait exemple de marketing efficace pour les fêtes à travers des vidéos promotionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de lancement de produit soignée de 45 secondes pour la nouvelle collection de printemps de soins de la peau biologiques d'une marque de e-commerce, destinée aux consommateurs éco-conscients âgés de 25 à 45 ans. La vidéo nécessite une esthétique propre et minimaliste avec un éclairage doux et naturel et une musique d'ambiance apaisante. Utilisez un avatar AI pour présenter les produits avec un ton sophistiqué, tout en incorporant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en avant les bienfaits des ingrédients, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour des vidéos de produits captivantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes annonçant un forfait de conseil 'Économies d'été' à durée limitée, conçu pour les propriétaires de petites entreprises cherchant une croissance stratégique. Le style visuel doit être énergique et professionnel, incorporant des dégradés de couleurs vibrants et des graphiques animés modernes, complétés par une bande sonore motivante et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les points de vente clés en visuels engageants, en assurant la clarté avec des sous-titres pour une portée maximale à travers les campagnes marketing et comme une vidéo explicative efficace.
Exemple de Prompt 3
Développez une série de vidéos de 15 secondes pour les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne d'inscription d'automne d'une université, ciblant les étudiants potentiels âgés de 17 à 22 ans et leurs parents. Ces clips courts et percutants doivent présenter des scènes de campus diversifiées avec un style visuel inspirant et jeune et une musique de fond contemporaine. En utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, vous pourrez rapidement adapter les vidéos à différentes plateformes, tandis qu'un avatar AI peut délivrer des appels à l'action brefs et percutants, démontrant une création vidéo efficace et évolutive pour des actifs vidéo diversifiés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo Saisonnières

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles saisonnières captivantes en utilisant l'AI, parfaites pour les campagnes marketing et les ventes de vacances.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles saisonniers conçus par des professionnels ou commencez avec une toile vierge pour débuter votre projet en toute simplicité.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Incorporez votre message promotionnel en collant votre script, et notre AI générera une voix off naturelle pour votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez avec un Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos offres saisonnières, ajoutant une touche dynamique et professionnelle à votre promo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour la préparer à un partage fluide sur toutes vos plateformes de médias sociaux souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Vidéos Témoignages Saisonnières

Utilisez l'AI pour produire rapidement des histoires de réussite client authentiques, renforçant la crédibilité et encourageant les achats saisonniers.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles captivantes ?

HeyGen est un "Générateur de Vidéos AI" avancé qui vous permet de produire des "vidéos promotionnelles" de haute qualité sans effort. Notre plateforme offre une large gamme de "modèles" personnalisables et un "éditeur glisser-déposer" intuitif, permettant une "création vidéo évolutive" efficace pour tout besoin marketing. Vous pouvez également enrichir vos vidéos avec une "génération de voix off" réaliste et des "avatars AI".

HeyGen peut-il générer des vidéos promo saisonnières avec des avatars AI ?

Absolument ! HeyGen est votre "générateur de vidéos promo saisonnières" ultime, parfait pour toutes vos "campagnes marketing de vacances" et "campagnes marketing saisonnières". Intégrez facilement des "présentateurs avatars AI" dynamiques dans vos "vidéos marketing" pour engager votre audience et vous démarquer pendant les périodes de vente de pointe.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes actifs vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre des "contrôles de branding" complets pour garantir que vos "actifs vidéo" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer vos logos d'entreprise, couleurs de marque et polices personnalisées, assurant que chaque "vidéo promotionnelle" maintient une "personnalisation de style" cohérente. Cela vous permet de "créer des actifs vidéo de marque" qui résonnent avec votre audience à travers toutes vos "campagnes marketing".

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos marketing en utilisant le créateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le puissant "créateur de vidéos AI" de HeyGen est conçu pour la rapidité et l'efficacité, permettant un "délai d'exécution rapide" sur toutes vos "vidéos marketing". Avec notre "éditeur glisser-déposer" intuitif et notre vaste "bibliothèque de modèles", vous pouvez rapidement transformer vos idées en "vidéos générées par AI" professionnelles sans montage complexe. Cela rend la "création vidéo évolutive" plus simple que jamais.

