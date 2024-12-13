Imaginez une vidéo promotionnelle festive de 30 secondes pour la vente d'hiver d'une boutique locale, ciblant les acheteurs à la recherche de cadeaux de Noël uniques. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des scènes confortables et des produits scintillants, le tout sur une musique de fond joyeuse et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour rapidement créer l'ambiance, et générez une narration amicale et enthousiaste avec la génération de voix off pour mettre en avant des offres exclusives, faisant de cette vidéo un parfait exemple de marketing efficace pour les fêtes à travers des vidéos promotionnelles.

