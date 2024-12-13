Créateur de Vidéos de Réductions Saisonnières : Boostez vos Ventes Maintenant !

Boostez vos offres saisonnières et captivez votre audience avec des vidéos promotionnelles engageantes, en utilisant les Modèles & scènes intuitifs de HeyGen pour une création rapide.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique prêtes à lancer leurs ventes du Black Friday. Le style visuel doit être dynamique et entraînant, avec des couleurs vives et contrastées et des montages rapides, accompagnés d'une musique de fond accrocheuse et énergique. Mettez en avant l'urgence et l'excitation des "offres saisonnières" pour "Booster les Ventes" en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une production rapide et professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo saisonnière élégante de 45 secondes destinée aux marques de mode introduisant une nouvelle ligne de "produits" avec des "offres de réduction" exclusives. L'esthétique doit être moderne et élégante, mettant en valeur les produits avec des panoramiques lents et luxueux et des gros plans, complétés par une "Génération de voix off" professionnelle expliquant les points de vente uniques et les offres à durée limitée. Cette vidéo doit communiquer le prestige de la marque tout en soulignant les "offres de réduction" attractives.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux agences de marketing et aux influenceurs pour promouvoir les campagnes de vacances. Le style visuel doit être festif et énergique, incorporant des coupes rapides, du texte animé et des mélodies joyeuses libres de droits de la "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen. Concentrez-vous sur la création d'un impact immédiat pour stimuler l'engagement pour les "promos de ventes sur les réseaux sociaux" et générer de l'excitation autour des événements à venir.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo "tutoriel" informative de 60 secondes pour les propriétaires de boutiques en ligne cherchant à "Augmenter le Trafic" et convertir les réductions saisonnières en revenus accrus. L'approche visuelle doit être claire et conviviale, utilisant des graphiques simples et des exemples pour illustrer les étapes clés, soutenue par un ton conversationnel généré via "Texte en vidéo à partir de script". Cette vidéo vise à donner aux utilisateurs les moyens d'exploiter efficacement le "marketing vidéo pour le commerce électronique".
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre créateur de vidéos de réductions saisonnières

Créez sans effort des vidéos promotionnelles captivantes pour vos offres saisonnières, améliorant l'engagement client et stimulant les ventes avec notre plateforme de création vidéo conviviale.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour les promotions saisonnières. Nos modèles & scènes offrent un point de départ parfait pour toute campagne.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Promotionnel
Personnalisez le modèle choisi en ajoutant les éléments de votre bibliothèque de médias de marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour incorporer votre logo et vos couleurs, assurant la cohérence de la marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités Professionnelles
Affinez votre vidéo avec des outils d'édition AI avancés pour parfaire le timing et les transitions. Ajoutez une touche professionnelle avec la génération de voix off pour transmettre clairement votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de réduction saisonnière captivante. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exports pour l'optimiser pour diverses plateformes de réseaux sociaux, la rendant prête à être partagée avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Campagnes Saisonnières Inspirantes

Produisez des vidéos promotionnelles inspirantes qui mettent en avant des offres saisonnières excitantes, créant un sentiment d'urgence et motivant les clients à acheter.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de réductions saisonnières captivantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de réductions saisonnières captivantes et des vidéos promotionnelles. Avec une vaste bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez créer sans effort des publicités vidéo saisonnières percutantes conçues pour Booster les Ventes et capter l'attention de l'audience.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de création vidéo idéale pour les entreprises ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo conviviale équipée d'un éditeur puissant par glisser-déposer et d'outils d'édition AI. Notre multitude de modèles simplifie le processus de création vidéo, permettant aux entreprises de produire du contenu professionnel avec une facilité inégalée.

Puis-je personnaliser les vidéos promotionnelles avec les éléments spécifiques de ma marque dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement les vidéos promotionnelles avec votre logo, vos couleurs et votre message unique. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias et de séquences stock, garantissant que vos vidéos sont conformes à votre marque et professionnelles sans filigranes.

HeyGen prend-il en charge l'exportation de publicités vidéo saisonnières pour diverses plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour une intégration transparente avec les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement exporter vos publicités vidéo saisonnières avec redimensionnement des ratios d'aspect et des exports optimisés pour des plateformes comme Instagram et TikTok, rendant votre contenu partageable et percutant sur tous les canaux.

