Créateur de Vidéos de Collection Saisonnière : Boostez l'Impact de Votre Campagne
Générez rapidement des vidéos de campagne saisonnière captivantes à partir de vos scripts grâce à notre fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de campagne saisonnière de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux communautés locales, mettant en avant des événements à venir ou des offres spéciales. Adoptez un style visuel narratif chaleureux et accueillant, complété par une voix off amicale et professionnelle, facilement générée grâce à la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen dans le cadre de votre stratégie Creative Engine.
Développez une vidéo explicative de contenu personnalisé de 60 secondes ciblant les clients potentiels intéressés par un nouveau produit saisonnier. La vidéo doit présenter des visuels animés propres et informatifs et une narration claire et concise délivrée par un "avatar AI", assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" pour une expérience de visionnage inclusive.
Générez une puissante vidéo de campagne publicitaire de 15 secondes pour les marques de commerce électronique, axée sur une offre saisonnière à durée limitée. La vidéo doit avoir un style rapide et visuellement frappant avec une musique de fond énergique, en utilisant le "Support de bibliothèque/média" de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et faciliter la création de vidéos natives de prompt.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Campagnes Publicitaires Saisonnières Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes propulsées par l'AI pour vos collections saisonnières, stimulant l'engagement et les conversions sur les canaux marketing.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes captivantes et des clips en quelques minutes pour promouvoir vos nouvelles collections saisonnières sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de campagne saisonnière engageantes ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen, propulsé par son Creative Engine, offre une solution efficace pour produire des vidéos de collection saisonnière captivantes. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et de rédaction de scripts AI pour générer rapidement du contenu personnalisé pour vos efforts marketing.
Puis-je utiliser des avatars AI pour personnaliser mon contenu avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen, en tant que créateur de vidéos en ligne de premier plan, vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes dans vos vidéos. Utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo pour donner vie à votre script avec une génération de voix off naturelle, assurant une livraison de contenu personnalisée.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix efficace pour les vidéos sur les réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie la création de vidéos pour les réseaux sociaux grâce à sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et ses capacités de montage vidéo automatisé. Ce créateur de vidéos AI permet une production de contenu rapide, ce qui le rend idéal pour des campagnes sur les réseaux sociaux cohérentes et engageantes.
Comment HeyGen peut-il soutenir la génération de vidéos de bout en bout pour les campagnes publicitaires ?
HeyGen offre une plateforme complète pour la génération de vidéos de bout en bout, parfaite pour les vidéos explicatives et les campagnes publicitaires. Ses capacités incluent la rédaction de scripts AI, divers avatars AI, et la génération de voix off, assurant une expérience de création vidéo complète et professionnelle du prompt au résultat final.