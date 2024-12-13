Modèles de Vidéos Publicitaires Saisonnières : Boostez Vos Campagnes

Créez instantanément des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux avec les modèles et scènes personnalisables de HeyGen.

485/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un modèle de vidéo promotionnelle élégant de 45 secondes ciblant les marques de commerce électronique présentant leurs nouvelles gammes de produits saisonniers. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée avec des transitions dynamiques et une musique contemporaine entraînante, utilisant efficacement les modèles personnalisables de HeyGen pour mettre en valeur diverses caractéristiques et avantages des produits dans un récit cohérent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte de 15 secondes accrocheuse parfaite pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux lançant une promotion saisonnière rapide. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et des effets sonores dynamiques pour capter immédiatement l'attention du public, en utilisant de manière optimale les sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes comme Instagram Reel et YouTube Shorts.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un modèle de vidéo de campagne publicitaire de 60 secondes chaleureux et accueillant, adapté aux entreprises de services offrant des forfaits saisonniers. Le style visuel doit évoquer le confort et le professionnalisme, accompagné d'une musique de fond apaisante, tandis qu'un avatar AI de HeyGen délivre un message convaincant, créant une connexion personnelle avec le spectateur et communiquant efficacement la valeur des offres saisonnières.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Publicitaires Saisonnières

Créez rapidement et facilement des vidéos promotionnelles engageantes pour n'importe quelle saison ou fête, boostant vos efforts marketing avec des designs prêts à l'emploi.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Saisonnier
Parcourez une collection diversifiée de "modèles de vidéos saisonnières" conçus pour diverses fêtes et campagnes. Profitez des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour trouver le point de départ parfait.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Adaptez le modèle sélectionné avec le message et les visuels spécifiques de votre marque. Utilisez les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque dans vos "modèles personnalisables".
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Améliorez l'impact de votre vidéo en ajoutant un audio captivant. La puissante fonctionnalité de "Génération de voix off" de HeyGen vous permet de créer facilement une narration engageante pour vos "modèles de vidéos promotionnelles".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Publicité
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution sur diverses plateformes. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser vos campagnes "réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Témoignages Clients pour les Campagnes

.

Élevez les campagnes publicitaires saisonnières en créant facilement des vidéos AI engageantes qui mettent en avant des histoires de réussite client authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires saisonnières ?

HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos publicitaires saisonnières personnalisables et de modèles de vidéos promotionnelles, permettant aux utilisateurs de produire efficacement du contenu engageant. Notre créateur de vidéos en ligne simplifie l'ensemble du processus, facilitant l'adaptation des vidéos pour diverses campagnes publicitaires.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise des outils d'édition AI avancés pour améliorer la création de vidéos promotionnelles, y compris la génération d'avatars AI réalistes et la conversion de texte en voix off naturelle. Combiné avec une fonctionnalité de glisser-déposer, cela rend la création de vidéos courtes professionnelles très efficace.

HeyGen peut-il optimiser mes vidéos de promotion de produits pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen vous permet d'optimiser facilement vos vidéos de promotion de produits pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris des formats spécifiques pour Instagram Reels et YouTube Shorts. Nos outils garantissent que vos vidéos courtes sont parfaitement adaptées et prêtes à être partagées.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans les efforts de marketing vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo et vos couleurs spécifiques à la marque dans n'importe quel modèle personnalisable. Cela garantit une identité de marque cohérente à travers tous vos modèles de vidéos promotionnelles et campagnes publicitaires.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo