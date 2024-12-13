Créateur de Vidéos Publicitaires Saisonnières pour des Annonces Festives Rapides

Lancez des campagnes captivantes de vacances et saisonnières en quelques minutes. Transformez vos scripts en vidéos époustouflantes avec notre capacité avancée de Texte en vidéo.

491/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle moderne de 45 secondes ciblant les équipes marketing pour introduire un nouveau produit saisonnier sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être épuré, axé sur le produit, et utiliser une voix off nette pour décrire les caractéristiques, tandis qu'un "avatar AI" peut présenter les détails du produit de manière engageante, créant des vidéos promotionnelles percutantes pour capter l'attention du public.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une publicité vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les entreprises locales afin d'annoncer leur événement de liquidation de fin de saison. Ce visuel énergique, lumineux et axé sur la communauté, associé à une musique entraînante et une voix off claire, doit captiver les résidents locaux, transformant facilement un simple script en une narration visuelle convaincante en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour des campagnes marketing efficaces.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo marketing élégante de 15 secondes pour les services d'abonnement en ligne visant à promouvoir leurs offres saisonnières à durée limitée. Cette vidéo professionnelle et concise, avec des animations modernes et une musique de fond légère, doit articuler clairement les principaux avantages et peut atteindre une narration parfaite avec la "Génération de voix off" de HeyGen, atteignant efficacement un public en ligne occupé en tant que créateur de vidéos AI leader pour les vidéos marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Saisonnières

Produisez sans effort des vidéos publicitaires saisonnières engageantes pour vos campagnes marketing avec notre créateur de vidéos AI intuitif, conçu pour capter l'attention de votre public.

1
Step 1
Créez Votre Publicité Saisonnière
Choisissez parmi une variété de modèles conçus par des professionnels ou commencez à partir de votre script pour générer une vidéo initiale en utilisant l'AI. Cela lance votre processus créatif pour toute fête ou événement.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre publicité avec les couleurs, polices et logo spécifiques à votre marque. Incorporez des éléments dynamiques et des images de la bibliothèque multimédia pour s'aligner avec votre thème saisonnier.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments AI
Intégrez des avatars AI réalistes ou utilisez la fonctionnalité texte en vidéo pour délivrer votre message efficacement. Ajoutez des voix off et des sous-titres pour garantir que votre promotion saisonnière soit percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec le redimensionnement des ratios d'aspect. Téléchargez votre vidéo promotionnelle finie en haute définition, prête à booster vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Campagnes Saisonnières

.

Produisez des vidéos émotionnellement résonnantes qui capturent l'esprit de la saison, motivant les spectateurs à s'engager avec votre marque et vos offres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de vidéos publicitaires saisonnières ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos publicitaires saisonnières et promotionnelles captivantes. Exploitez notre créateur de vidéos AI avec des modèles personnalisables et des avatars AI pour concevoir des campagnes marketing engageantes qui captent l'attention du public sans outils de montage vidéo étendus.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des publicités vidéo uniques avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos publicités vidéo reflètent l'identité de votre marque. Utilisez notre éditeur glisser-déposer pour incorporer des animations personnalisées, choisissez parmi divers modèles, et accédez à une riche bibliothèque multimédia pour produire des vidéos personnalisées de haute qualité pour toutes vos vidéos marketing.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo rapidement en utilisant l'AI ?

Oui, HeyGen accélère considérablement la création de publicités vidéo avec des outils avancés alimentés par l'AI. Transformez vos scripts en publicités vidéo engageantes en utilisant la technologie Texte en vidéo, générez des voix off professionnelles, et utilisez des avatars AI pour simplifier votre processus de création de contenu pour des créations publicitaires puissantes.

Comment HeyGen soutient-il la création de publicités vidéo pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la production de publicités vidéo captivantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram Reels, TikTok, et YouTube Shorts. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations en 4K Ultra HD, aidant les entreprises de commerce électronique et les marketeurs à déployer des publicités vidéo de haute qualité sur tous les canaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo