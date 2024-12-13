Créateur de Vidéos Promo pour Abonnement Saison : Stimulez l'Engagement

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité avec des avatars AI pour booster vos renouvellements d'abonnement saisonnier.

Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes captivante pour un abonnement saisonnier, destinée aux amateurs de théâtre et aux passionnés de culture. Le style visuel doit être élégant et immersif, avec des transitions dynamiques entre les scènes de performances et les réactions du public, accompagnées de musique orchestrale classique et inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre récit écrit en visuels époustouflants, invitant les spectateurs à réserver leur place pour une saison inoubliable.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et accessible, utilisant des couleurs vives et des superpositions de texte claires et concises, accompagnées d'une musique de fond contemporaine et entraînante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés de manière directe et professionnelle, facilitant la compréhension de la valeur d'un contenu promotionnel rapide et percutant pour les entrepreneurs occupés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle inspirante de 60 secondes ciblant les clients potentiels d'une nouvelle gamme de produits écologiques. Le style visuel doit être épuré, naturel et visuellement attrayant, mettant en valeur le produit dans divers environnements réels avec un éclairage doux et ambiant, complété par une musique instrumentale calme et encourageante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit chaleureux et persuasif, soulignant les avantages et la durabilité du produit sans avoir besoin d'équipement d'enregistrement externe.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo élégante de 30 secondes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, en mettant l'accent sur l'efficacité des outils modernes de montage vidéo. Le style visuel doit être futuriste et dynamique, avec des coupes rapides, des graphiques animés et une bande sonore électronique élégante avec des effets sonores percutants. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une accessibilité et un engagement maximum sur toutes les plateformes, en soulignant comment les vidéos générées par AI simplifient le processus de création de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Abonnement Saison

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour vos abonnements saisonniers en utilisant l'AI, du script à des visuels époustouflants, pour attirer et engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle professionnel conçu pour les vidéos promotionnelles ou saisissez votre script pour générer rapidement des scènes engageantes. Cela exploite notre vaste bibliothèque de modèles pour lancer votre processus créatif.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars AI et en générant des voix off à partir de votre texte, ou téléchargez vos propres médias. Notre plateforme utilise des avatars AI pour donner vie à votre script.
3
Step 3
Affinez avec l'Image de Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en incorporant votre logo, vos couleurs personnalisées et en ajoutant des sous-titres pour améliorer l'accessibilité. Utilisez nos contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo promo d'abonnement saisonnier de haute qualité dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Cela garantit que votre contenu est parfaitement optimisé pour tout canal de médias sociaux ou site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Exploitez les vidéos alimentées par AI pour présenter des témoignages clients élogieux, renforçant la confiance et encourageant de nouvelles inscriptions à l'abonnement saisonnier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos promotionnelles intuitif, permettant aux utilisateurs de générer facilement des vidéos promotionnelles professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, réduisant considérablement le temps de production.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing ?

HeyGen propose un éditeur en ligne complet avec une riche bibliothèque de modèles, permettant aux entreprises de créer des vidéos marketing convaincantes. Vous pouvez personnaliser l'image de marque, ajouter des médias de la bibliothèque de stock et utiliser des avatars AI pour renforcer votre message.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos promo pour abonnement saisonnier ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un excellent créateur de vidéos promo pour abonnement saisonnier, vous permettant de produire rapidement du contenu engageant. Vous pouvez générer des vidéos explicatives avec des voix off alimentées par AI et des sous-titres, optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux.

Comment l'AI de HeyGen améliore-t-il l'expérience de montage vidéo ?

HeyGen intègre une AI puissante pour transformer l'expérience de l'éditeur vidéo, facilitant la production de vidéos de haute qualité générées par AI. Notre technologie soutient la création d'avatars AI dynamiques et la génération de voix off directement à partir de votre script, le tout dans un éditeur en ligne intuitif.

