Créateur de Vidéos Publicitaires de Recherche : Créez des Publicités Vidéo Engagantes Rapidement
Exploitez les avatars AI et les outils alimentés par AI pour créer des publicités vidéo de haute qualité, de style UGC, qui convertissent et développent votre entreprise.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo professionnelle et moderne de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing de performance, mettant en avant la puissance d'un Créateur de Vidéos Publicitaires AI. La vidéo doit comporter des coupes dynamiques et un "avatar AI" engageant délivrant les principaux avantages, illustrant comment ils peuvent personnaliser efficacement leurs publicités vidéo pour optimiser les campagnes. L'audio doit être clair et autoritaire, complétant la présentation visuelle élégante.
Développez une vidéo percutante de 20 secondes conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la création rapide de contenu pour diverses plateformes sociales. Utilisez un style visuel rapide et tendance avec des superpositions de texte dynamiques, en soulignant la fonctionnalité rapide de "Génération de voix off" pour produire des publicités vidéo percutantes en quelques minutes. L'audio doit être concis et accrocheur, parfait pour une consommation rapide sur les flux sociaux.
Concevez une vidéo authentique et relatable de 60 secondes ciblant les équipes marketing à la recherche de contenu authentique, illustrant la création de publicités vidéo de style UGC. Le récit doit présenter des scénarios divers et conversationnels, avec des "Sous-titres/captions" clairs et visibles pour garantir l'accessibilité et l'engagement. Le ton général doit être chaleureux et accueillant, soulignant comment cette approche améliore les efforts de marketing vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de haute qualité avec AI, améliorant considérablement la performance et la portée des campagnes.
Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes et des clips pour engager les audiences sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo à fort impact ?
Le Créateur de Vidéos Publicitaires AI de HeyGen utilise des outils avancés alimentés par AI pour simplifier l'ensemble du processus de création de publicités vidéo engageantes. Vous pouvez transformer sans effort des scripts en visuels captivants avec des Avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, boostant considérablement vos efforts de marketing vidéo.
HeyGen propose-t-il des Avatars AI pour créer des publicités vidéo uniques ?
Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'Avatars AI que vous pouvez utiliser pour créer des publicités vidéo uniques et personnalisées de style UGC. Ces Avatars AI aident les spécialistes du marketing de performance à fournir du contenu vidéo de haute qualité qui résonne avec les audiences sur diverses plateformes sociales.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les publicités vidéo créées avec HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris un éditeur Drag and drop convivial et des modèles vidéo professionnels. Cela vous permet de personnaliser entièrement vos publicités vidéo avec des contrôles de marque, des sous-titres et des médias de stock pour correspondre à vos objectifs de campagne.
HeyGen peut-il m'aider à produire efficacement du contenu vidéo publicitaire de recherche ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires de recherche efficace conçu pour vous aider à produire rapidement du contenu de marketing vidéo de haute qualité. En exploitant nos outils alimentés par AI, les entreprises peuvent facilement créer des publicités vidéo qui stimulent l'engagement et aident à développer votre entreprise.