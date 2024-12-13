Créez une vidéo énergique et lumineuse de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de devenir un créateur de vidéos publicitaires de recherche. Le style visuel doit être captivant avec une musique de fond entraînante et une voix off AI claire, illustrant le processus intuitif de sélection et de personnalisation à partir de divers "Modèles & scènes" pour créer rapidement des publicités vidéo convaincantes pour leurs produits ou services.

