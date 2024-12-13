Créateur de Vidéos Publicitaires de Recherche : Créez des Publicités Vidéo Engagantes Rapidement

Exploitez les avatars AI et les outils alimentés par AI pour créer des publicités vidéo de haute qualité, de style UGC, qui convertissent et développent votre entreprise.

Créez une vidéo énergique et lumineuse de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de devenir un créateur de vidéos publicitaires de recherche. Le style visuel doit être captivant avec une musique de fond entraînante et une voix off AI claire, illustrant le processus intuitif de sélection et de personnalisation à partir de divers "Modèles & scènes" pour créer rapidement des publicités vidéo convaincantes pour leurs produits ou services.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle et moderne de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing de performance, mettant en avant la puissance d'un Créateur de Vidéos Publicitaires AI. La vidéo doit comporter des coupes dynamiques et un "avatar AI" engageant délivrant les principaux avantages, illustrant comment ils peuvent personnaliser efficacement leurs publicités vidéo pour optimiser les campagnes. L'audio doit être clair et autoritaire, complétant la présentation visuelle élégante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 20 secondes conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la création rapide de contenu pour diverses plateformes sociales. Utilisez un style visuel rapide et tendance avec des superpositions de texte dynamiques, en soulignant la fonctionnalité rapide de "Génération de voix off" pour produire des publicités vidéo percutantes en quelques minutes. L'audio doit être concis et accrocheur, parfait pour une consommation rapide sur les flux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo authentique et relatable de 60 secondes ciblant les équipes marketing à la recherche de contenu authentique, illustrant la création de publicités vidéo de style UGC. Le récit doit présenter des scénarios divers et conversationnels, avec des "Sous-titres/captions" clairs et visibles pour garantir l'accessibilité et l'engagement. Le ton général doit être chaleureux et accueillant, soulignant comment cette approche améliore les efforts de marketing vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Publicitaires de Recherche

Produisez rapidement des publicités vidéo de haute qualité et engageantes pour n'importe quelle plateforme en utilisant les outils alimentés par AI de HeyGen et un éditeur intuitif pour développer votre entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre script publicitaire ou choisissez parmi une variété de modèles vidéo pour lancer votre processus créatif. La fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen donne vie à vos idées sans effort.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Élevez votre contenu en sélectionnant un Avatar AI réaliste et générez des voix off au son naturel, rendant votre message puissamment résonant avec votre audience.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Adaptez votre publicité à la perfection. Ajoutez des éléments de marque en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs), intégrez des médias de stock et appliquez des transitions de scène dynamiques pour personnaliser vos publicités vidéo pour un impact maximal.
4
Step 4
Exportez Votre Publicité Vidéo de Haute Qualité
Rendez votre vidéo finale de haute qualité dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes sociales. Avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, vos publicités vidéo convaincantes sont prêtes à améliorer la performance.

Cas d'Utilisation

Publicités de Succès Client Alimentées par AI

Transformez les témoignages clients en publicités vidéo engageantes et persuasives qui renforcent la confiance et stimulent les conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo à fort impact ?

Le Créateur de Vidéos Publicitaires AI de HeyGen utilise des outils avancés alimentés par AI pour simplifier l'ensemble du processus de création de publicités vidéo engageantes. Vous pouvez transformer sans effort des scripts en visuels captivants avec des Avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, boostant considérablement vos efforts de marketing vidéo.

HeyGen propose-t-il des Avatars AI pour créer des publicités vidéo uniques ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'Avatars AI que vous pouvez utiliser pour créer des publicités vidéo uniques et personnalisées de style UGC. Ces Avatars AI aident les spécialistes du marketing de performance à fournir du contenu vidéo de haute qualité qui résonne avec les audiences sur diverses plateformes sociales.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les publicités vidéo créées avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris un éditeur Drag and drop convivial et des modèles vidéo professionnels. Cela vous permet de personnaliser entièrement vos publicités vidéo avec des contrôles de marque, des sous-titres et des médias de stock pour correspondre à vos objectifs de campagne.

HeyGen peut-il m'aider à produire efficacement du contenu vidéo publicitaire de recherche ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires de recherche efficace conçu pour vous aider à produire rapidement du contenu de marketing vidéo de haute qualité. En exploitant nos outils alimentés par AI, les entreprises peuvent facilement créer des publicités vidéo qui stimulent l'engagement et aident à développer votre entreprise.

