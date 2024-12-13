Le Générateur Ultime de Vidéos de Formation à l'Écriture de Scripts

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les agences digitales et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, illustrant les possibilités créatives d'utiliser des 'avatars AI' pour transmettre des messages de marque engageants. Le style visuel et audio doit être rapide et moderne, avec un avatar AI amical présentant les principaux avantages d'un générateur de vidéos AI pour des campagnes diversifiées.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation de 60 secondes destiné aux formateurs d'entreprise et aux départements RH, expliquant comment rationaliser la communication interne avec des vidéos de formation professionnelles. Utilisez des visuels clairs et instructifs et une 'Génération de voix off' professionnelle pour mettre en avant le processus fluide de transformation d'un script en vidéo, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les employés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 50 secondes pour les équipes marketing et les producteurs de contenu indépendants, mettant en avant la capacité de HeyGen à simplifier la création de contenu pour des plateformes diverses. La vidéo doit présenter des scènes variées démontrant différents ratios d'aspect, des transitions fluides et un son de haute qualité, mettant en avant la capacité de 'Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' pour une portée maximale et un montage vidéo efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à l'Écriture de Scripts

Transformez sans effort vos scripts de formation écrits en vidéos engageantes et professionnelles avec AI, rationalisant la création de contenu pour votre équipe.

1
Step 1
Téléchargez Votre Script
Commencez par coller ou télécharger votre script de formation directement sur la plateforme pour exploiter ses capacités de script en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez votre propre avatar personnalisé pour narrer votre contenu de formation avec une voix off AI naturelle.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et les Scènes
Améliorez votre vidéo avec des séquences d'archives, des images et des éléments de branding de la bibliothèque multimédia pour créer une expérience de formation visuellement riche.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation, en ajoutant des sous-titres AI si nécessaire, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect optimisés pour vos plateformes cibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Vidéos Sociales Engagantes

Transformez vos scripts en vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux, idéales pour des tutoriels rapides ou des clips de formation promotionnels.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il m'aider à surmonter le syndrome de la page blanche et à rationaliser la création de contenu ?

Absolument. Le générateur avancé de scripts en vidéo de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer sans effort des idées en scripts vidéo structurés et de haute qualité, surmontant ainsi le syndrome de la page blanche. Cela rationalise votre processus de création de contenu, vous permettant de générer des récits engageants efficacement.

HeyGen permet-il d'utiliser des avatars personnalisés et un branding unique dans les vidéos AI ?

Oui, HeyGen offre des outils complets pour personnaliser vos vidéos AI avec des avatars personnalisés et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez concevoir des looks signature pour vos présentateurs numériques et vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec la voix de votre marque.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec le générateur de vidéos AI intuitif de HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos professionnelles, y compris des vidéos pour les réseaux sociaux, des tutoriels informatifs et des vidéos explicatives. C'est parfait pour les équipes marketing cherchant à produire du contenu de haute qualité efficacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation d'un script en une vidéo soignée ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de script en vidéo en automatisant les étapes clés, des voix off de synthèse vocale aux sous-titres AI. Vous pouvez télécharger votre script et utiliser des modèles de vidéos et des séquences d'archives, transformant votre texte en une vidéo complète avec un minimum d'effort.

