Outil de Script à Vidéo : Créez des vidéos époustouflantes avec l'AI
Transformez sans effort vos scripts en vidéos captivantes grâce à la puissante fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de deux minutes destinée aux éducateurs techniques, démontrant comment créer des démonstrations logicielles détaillées ou des modules d'apprentissage en ligne en utilisant le générateur de script à vidéo AI de HeyGen. La vidéo doit présenter un avatar personnalisé et accessible expliquant des concepts complexes, soutenu par un texte clair à l'écran et des sous-titres, le tout dans un modèle et une mise en scène visuellement cohérents pour améliorer l'apprentissage.
Concevez une vidéo sociale percutante d'une minute ciblant les marketeurs numériques dans le secteur technologique, illustrant comment ils peuvent facilement réutiliser du contenu existant en promotions accrocheuses via l'application HeyGen. Le style visuel et audio doit être énergique et tendance, utilisant des coupes dynamiques de la bibliothèque de médias/soutien de stock, et démontrant la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo explicative d'une minute pour les rédacteurs techniques, expliquant comment convertir une documentation dense en contenu vidéo facilement digestible pour des audiences internes ou externes. La vidéo doit adopter un style visuel minimaliste et direct, mettant l'accent sur la clarté avec des sous-titres et légendes proéminents pour l'accessibilité, tandis qu'une voix off AI naturelle transmet les détails techniques de manière facilement compréhensible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Vidéos pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux directement à partir de vos scripts, augmentant instantanément l'engagement.
Campagnes Publicitaires Propulsées par l'AI.
Créez facilement des publicités vidéo persuasives et à fort impact à partir de texte, améliorant les performances marketing avec rapidité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour transformer des scripts en vidéos ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de script à vidéo AI, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos à partir de scripts. Cette plateforme puissante de générateur de vidéos AI interprète votre texte pour produire un contenu visuel dynamique, simplifiant votre flux de production vidéo.
HeyGen peut-il créer des voix off AI et générer des sous-titres pour les vidéos ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes de voix off AI, proposant une gamme de voix naturelles pour vos projets vidéo. De plus, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et légendes précis, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les avatars AI personnalisés ?
HeyGen permet aux utilisateurs de concevoir et d'utiliser des avatars personnalisés grâce à des outils AI de pointe qui peuvent articuler votre script. Ces personnages AI donnent vie à votre contenu, offrant une présentation unique et engageante pour diverses applications.
Quelles options d'exportation flexibles sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen propose des options d'exportation flexibles pour répondre à divers besoins et plateformes, vous permettant de télécharger vos vidéos générées par AI dans différents formats et ratios d'aspect. Cela garantit que votre contenu est optimisé pour le partage sur les réseaux sociaux et autres canaux numériques.