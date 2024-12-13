Générateur de Script en Vidéo : Transformez le Texte en Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos professionnelles à partir de n'importe quel script. Exploitez la puissante voix off AI de HeyGen pour donner vie à vos mots instantanément.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux développeurs de logiciels, montrant comment un concept de codage complexe peut être facilement expliqué à l'aide d'un générateur de script en vidéo. Le style visuel doit être épuré, utilisant des enregistrements d'écran dynamiques et des superpositions de texte animées, complété par une voix off AI autoritaire mais amicale générée directement à partir du script, mettant en avant les avatars AI de HeyGen pour les rôles de présentateur.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing d'une minute destinée aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, illustrant la puissance de la transformation de texte écrit en vidéo pour des annonces de produits engageantes. Adoptez une esthétique visuelle énergique et moderne avec une musique de fond entraînante et des sous-titres/captions à l'écran pour maximiser l'accessibilité, démontrant les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen pour des styles de narration diversifiés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, en mettant l'accent sur la simplicité de création de contenu promotionnel avec un générateur de vidéo AI. Le style visuel et audio doit être accueillant et simple, utilisant des couleurs vives et une narration claire et encourageante, soulignant comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et ses modèles et scènes intuitifs accélèrent la production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides pour les spécialistes du marketing digital, démontrant comment convertir un script en vidéo pour plusieurs plateformes sociales à partir d'une seule source. Employez un style rapide et visuellement riche qui passe fluidement entre différents ratios d'aspect, soutenu par une narration concise et montrant comment la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen simplifie la distribution multiplateforme.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de script en vidéo

Transformez vos idées en vidéos professionnelles sans effort. Apprenez à convertir votre script en contenu vidéo engageant avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer votre contenu écrit. Le générateur de vidéo AI traitera votre texte, posant les bases de votre histoire visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message ou intégrez des séquences stock pertinentes et des modèles pour donner vie visuellement à votre script.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations
Affinez votre vidéo avec une voix off AI qui correspond à votre ton, ajoutez une musique de fond dynamique et incluez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Une fois finalisée, les options d'exportation faciles offrent diverses résolutions et ratios d'aspect, parfaits pour partager votre nouvelle vidéo courte sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu dynamique pour les réseaux sociaux

Produisez des vidéos courtes captivantes à partir de vos scripts textuels pour les plateformes de médias sociaux, augmentant rapidement l'engagement et la présence de la marque.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéo AI efficace en exploitant des avatars AI sophistiqués et une technologie avancée de voix off AI. Il simplifie le processus créatif, permettant aux utilisateurs de convertir facilement un script en vidéo avec des résultats professionnels.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne intuitif avec de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez facilement intégrer de la musique de fond, ajouter des séquences stock et inclure des sous-titres professionnels pour aligner parfaitement votre vidéo générée par AI avec votre marque.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos générées par HeyGen ?

HeyGen offre des options d'exportation flexibles, vous permettant de télécharger vos vidéos générées par AI de haute qualité dans divers formats. Cela simplifie la création et le partage de vidéos courtes captivantes optimisées pour différentes plateformes de médias sociaux.

Comment HeyGen convertit-il un script en vidéo à l'aide de l'AI ?

HeyGen excelle en tant que créateur de script en vidéo en utilisant une AI de pointe pour transformer votre contenu écrit en visuels dynamiques. Il synthétise sans effort votre script en une voix off AI au son naturel, animée par des avatars AI réalistes, créant une vidéo complète à partir du texte.

