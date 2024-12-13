Meilleur outil de capture d'écran vidéo pour les professionnels
Capturez un son clair et des vidéos HD sans effort avec notre outil de capture d'écran vidéo, amélioré par la génération de voix off de HeyGen pour des résultats soignés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique engageante de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les démonstrateurs de logiciels, mettant en avant la puissance de l'enregistrement HD pour des tutoriels logiciels d'une clarté cristalline. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et de haute qualité avec une musique de fond entraînante, soulignant la facilité avec laquelle il est possible d'effectuer un montage vidéo sophistiqué directement sur la plateforme. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire rapidement un contenu soigné et professionnel, rendant les processus complexes d'une simplicité déconcertante.
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes destinée aux développeurs et aux équipes de support, illustrant la commodité d'une extension Chrome de capture d'écran pour le signalement de bugs et les démonstrations rapides. Le style visuel et audio doit être direct, étape par étape, avec une voix off calme et explicative, démontrant spécifiquement l'enregistrement audio efficace en parallèle de l'activité à l'écran. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, offrant une solution rapide et facile à digérer.
Produisez une vidéo conviviale de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, mettant en avant comment une interface conviviale rend la création de captures d'écran professionnelles accessible à tous. La vidéo doit avoir un style visuel et audio accessible, encourageant et soigné, démontrant la facilité d'exportation des projets finaux au format MP4 pour une compatibilité universelle. Employez la génération de voix off de HeyGen pour créer des récits persuasifs qui permettent aux utilisateurs de produire en toute confiance du contenu vidéo de haute qualité sans expertise technique approfondie.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la création de cours en ligne.
Produisez efficacement des cours en ligne complets et des vidéos éducatives, permettant une portée mondiale plus large pour votre contenu d'apprentissage.
Améliorer la formation et l'intégration.
Améliorez les programmes de formation et d'intégration des employés avec des vidéos AI dynamiques, améliorant l'engagement et la rétention des connaissances de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen gère-t-il la sortie vidéo et les ratios d'aspect pour le contenu généré ?
HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes, garantissant que vos vidéos ont un aspect professionnel partout. Vous pouvez facilement exporter vos créations dans des formats adaptés à différents besoins.
Quelles options techniques sont disponibles pour la génération de voix sur la plateforme HeyGen ?
HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off, permettant aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de voix synthétiques pour accompagner leurs vidéos avec avatars AI. Cela garantit un son de haute qualité pour chaque production.
HeyGen peut-il aider avec les contrôles de branding pour mes vidéos générées ?
Oui, HeyGen propose des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, d'ajuster les couleurs et de maintenir une identité de marque cohérente sur tout votre contenu vidéo. Cela garantit que votre production s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.
HeyGen prend-il en charge la création de texte-à-vidéo directement à partir d'un script ?
Absolument. La fonctionnalité principale de HeyGen inclut des capacités robustes de texte-à-vidéo à partir d'un script, vous permettant de transformer du contenu écrit en présentations vidéo engageantes avec des avatars AI et des scènes générées dynamiquement.