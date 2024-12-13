Créateur de Vidéos Scolaires : Créez du Contenu Éducatif Engagé

Créez facilement des vidéos promotionnelles, des leçons et du contenu marketing avec des modèles personnalisables pour les écoles, en gagnant du temps grâce aux avatars AI.

Créez une vidéo marketing scolaire convaincante de 30 secondes destinée aux futurs élèves et parents, mettant en avant la vie dynamique du campus et les programmes uniques à travers des visuels dynamiques et une bande sonore inspirante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour représenter la diversité des voix et des expériences des étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes expliquant un concept scientifique complexe pour les lycéens, en utilisant un texte clair et concis à l'écran et des diagrammes animés, enrichis par la génération de voix off précise de HeyGen pour transmettre l'information de manière efficace et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement accueillante de 60 secondes destinée aux nouveaux enseignants potentiels, mettant en avant la communauté solidaire et l'environnement d'apprentissage innovant avec des interviews professionnelles et des plans invitants du campus, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour souligner les messages clés et l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo énergique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux élèves et parents actuels, annonçant un événement scolaire à venir ou célébrant une réussite récente avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, rapidement assemblée à l'aide des modèles et scènes polyvalents de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Scolaires

Produisez sans effort des vidéos engageantes pour le marketing, les leçons et la communauté de votre école avec des outils intuitifs et l'assistance AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles de vidéos" professionnels ou commencez avec une toile vierge pour correspondre parfaitement aux besoins de votre projet. Notre fonctionnalité 'Modèles & scènes' offre une rampe de lancement rapide et créative pour toute vidéo scolaire.
2
Step 2
Créez Votre Contenu Engagé
Transformez le texte en visuels dynamiques pour votre prochaine "vidéo éducative". Entrez simplement votre script et utilisez notre capacité 'Texte en vidéo à partir du script' pour générer facilement des scènes et des récits convaincants.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Audio Soignés
Améliorez le professionnalisme et la clarté de votre vidéo en intégrant des "voix off" de haute qualité. Utilisez notre fonctionnalité 'Génération de voix off' pour créer une narration naturelle dans plusieurs langues et accents, parfaite pour expliquer des sujets complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Publiez votre vidéo terminée avec des options pour diverses plateformes. Utilisez 'Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect' pour optimiser votre contenu pour tout, des présentations en classe aux "vidéos pour les réseaux sociaux" engageantes, atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel et des Étudiants

Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention pour le développement du personnel, les orientations des étudiants ou les leçons spécifiques basées sur la vidéo.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les enseignants ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos éducatives engageantes sans effort, même sans expérience préalable en montage. Notre plateforme intuitive offre des modèles de vidéos personnalisables et une interface de glisser-déposer conviviale, rendant les leçons basées sur la vidéo accessibles à toutes les classes.

Quel type de vidéos promotionnelles les écoles peuvent-elles créer avec HeyGen ?

Les écoles peuvent produire une large gamme de contenus convaincants, y compris des vidéos marketing scolaires dynamiques, des vidéos promotionnelles scolaires percutantes et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Avec les avatars AI de HeyGen, créer des vidéos de recrutement professionnelles qui se démarquent vraiment est simple et efficace.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer la qualité des vidéos scolaires ?

Absolument, HeyGen fournit des outils d'édition AI robustes, y compris des voix off de haute qualité et des options pour la musique de fond, pour élever vos vidéos scolaires. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions professionnels et incorporer des animations pour créer un contenu soigné et engageant.

Les écoles peuvent-elles maintenir leur identité de marque lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen garantit que les écoles peuvent pleinement maintenir leur identité de marque unique grâce à des contrôles de branding complets. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre école et les couleurs préférées dans n'importe quel modèle de vidéo, assurant que toute création vidéo pour les écoles s'aligne parfaitement avec l'image de votre institution.

