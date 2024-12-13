Générateur de Vidéos Scolaires pour un Contenu Éducatif Engagé

Créez rapidement des vidéos éducatives professionnelles avec notre générateur de vidéos scolaires AI, en utilisant des modèles personnalisables pour simplifier la création de contenu.

Développez une vidéo éducative de 45 secondes présentant des concepts scientifiques complexes, destinée aux étudiants et aux éducateurs, avec un style visuel clair et engageant et une voix amicale d'avatar AI ; utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour donner vie au contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing scolaire de 60 secondes conçue pour inspirer les parents et les étudiants potentiels, avec des visuels vibrants et inspirants et une musique de fond entraînante ; utilisez les modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour produire efficacement un message de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour toute la communauté scolaire, y compris les parents, les enseignants et les étudiants, avec un style visuel accessible et un texte clair à l'écran pour garantir l'inclusivité ; cette vidéo devrait utiliser efficacement les sous-titres/captions de HeyGen et puiser dans sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo pédagogique de 90 secondes expliquant une nouvelle approche de l'apprentissage par projet pour les enseignants et les administrateurs, présentée avec un style visuel moderne, pédagogique et élégant ; employez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen et le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la distribuer facilement sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Scolaires

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes et du contenu marketing pour votre école avec notre générateur de vidéos AI intuitif, conçu pour simplifier votre création de contenu.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une variété de modèles préconçus adaptés à des fins éducatives et marketing, ou commencez avec une toile vierge pour développer votre vidéo scolaire unique. Notre plateforme offre une large gamme de modèles et de scènes pour lancer votre projet en toute simplicité.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Vos Visuels
Collez votre script texte et regardez-le se transformer en visuels dynamiques grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script. Améliorez votre vidéo avec des images générées par AI, des médias stock, ou téléchargez vos propres séquences et photos scolaires pour enrichir votre histoire.
3
Step 3
Personnalisez et Personnalisez
Affinez votre vidéo avec une génération de voix off à sonorité humaine, assurant une narration claire et engageante pour votre public. Ajoutez des sous-titres/captions soignés pour l'accessibilité et appliquez l'image de marque de votre école avec des couleurs et logos personnalisés pour une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Une fois votre vidéo parfaite, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect pour l'adapter à n'importe quelle plateforme. Partagez facilement votre vidéo scolaire de haute qualité sur les réseaux sociaux, votre site web, ou intégrez-la dans des présentations pour atteindre efficacement votre public.

Cas d'Utilisation

Développez des Vidéos de Marketing et de Communication Scolaires

Créez rapidement des vidéos de marketing et de réseaux sociaux convaincantes pour attirer les étudiants potentiels et tenir la communauté scolaire informée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos éducatives pour les écoles. Avec HeyGen, les éducateurs peuvent facilement transformer des scripts en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI, des voix AI réalistes et des modèles personnalisables, boostant ainsi l'apprentissage par projet et les cours en ligne.

HeyGen peut-il créer des vidéos marketing scolaires engageantes ?

Absolument. HeyGen sert de puissant générateur de vidéos scolaires, permettant aux écoles de produire des vidéos marketing de haute qualité pour les réseaux sociaux et les visites virtuelles du campus. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque, intégrer des images générées par AI, et produire des newsletters vidéo percutantes pour augmenter l'engagement et la création de contenu.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour les projets vidéo ?

HeyGen fournit une suite complète d'outils créatifs pour tous vos projets vidéo. Les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, générer des voix off à sonorité humaine, ajouter des sous-titres, et utiliser une riche bibliothèque de médias avec des photos et vidéos stock, rendant la création de contenu sophistiqué et les vidéos éducatives accessibles.

HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos éducatives AI ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos éducatives intuitif qui simplifie le processus de génération de vidéos éducatives AI. En utilisant des modèles préconçus et des outils d'édition vidéo puissants, vous pouvez rapidement produire des vidéos éducatives de qualité professionnelle avec des visuels AI dynamiques directement à partir de votre script.

