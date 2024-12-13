Créez une vidéo éducative animée de 45 secondes sur la sécurité pour les élèves de l'école primaire, en utilisant des avatars AI engageants pour expliquer les règles de sécurité de base à l'école, comme marcher dans les couloirs et le comportement sur le terrain de jeu. Le style visuel doit être une animation 2D lumineuse et amicale, complétée par une bande sonore de voix off dynamique et encourageante. Cela garantira que les jeunes apprenants saisissent des concepts importants à travers un récit amusant.

