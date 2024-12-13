créateur de vidéos de sécurité scolaire : Créez des vidéos de formation à la sécurité engageantes

Créez facilement des vidéos éducatives de sécurité engageantes pour les écoles avec des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo éducative animée de 45 secondes sur la sécurité pour les élèves de l'école primaire, en utilisant des avatars AI engageants pour expliquer les règles de sécurité de base à l'école, comme marcher dans les couloirs et le comportement sur le terrain de jeu. Le style visuel doit être une animation 2D lumineuse et amicale, complétée par une bande sonore de voix off dynamique et encourageante. Cela garantira que les jeunes apprenants saisissent des concepts importants à travers un récit amusant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes, destinée au personnel et au corps enseignant, détaillant les procédures d'urgence comme les exercices d'incendie ou les protocoles de confinement. Le style visuel doit être professionnel et réaliste, utilisant des séquences vidéo d'archives et des superpositions de texte claires, tandis que l'audio comportera une voix off calme et autoritaire, augmentée par des sous-titres/captions optionnels pour l'accessibilité. Cette création de vidéo de formation à la conformité renforcera les étapes de sécurité critiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur la sécurité en ligne destinée aux parents d'élèves de collège, offrant des conseils rapides et pratiques pour discuter de la citoyenneté numérique et de l'utilisation responsable d'Internet avec leurs enfants. Employez un style visuel propre et moderne avec des infographies et des images d'archives pertinentes, accompagnées d'une voix off rassurante et informative développée à partir d'un processus de texte-à-vidéo à partir de script. Cela vise à créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité percutantes pour la communauté.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo ludique de 50 secondes sur la sécurité scolaire pour les jeunes enfants (de la maternelle au début de l'école primaire), illustrant les pratiques sûres pour prendre le bus, de l'attente à l'arrêt à la sortie du bus. Le style visuel doit être une animation 2D colorée et joyeuse, utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock, associé à une voix off amicale et chantante pour rendre les vidéos de formation engageantes mémorables et amusantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de sécurité scolaire

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité scolaire percutantes en utilisant l'AI pour éduquer les élèves et le personnel sur les procédures et la sensibilisation critiques.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre contenu de sécurité dans l'éditeur. Notre capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" générera instantanément des scènes pour vos "vidéos éducatives de sécurité".
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI
Choisissez parmi une gamme d'"avatars AI" diversifiés pour narrer votre vidéo de sécurité scolaire, rendant votre message accessible et engageant.
3
Step 3
Améliorez avec des médias
Incorporez des images, vidéos et musiques pertinentes de la "bibliothèque de médias/support stock" pour illustrer visuellement les procédures de sécurité et créer des "vidéos de sécurité animées" captivantes.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre production et utilisez la fonctionnalité de "redimensionnement et exportation de l'aspect-ratio" pour télécharger vos "vidéos de formation à la sécurité" dans le format optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les protocoles de sécurité complexes

.

Traduisez des procédures d'urgence complexes et des directives de sécurité en démonstrations visuelles faciles à comprendre pour une éducation efficace à la sécurité scolaire.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos AI efficace pour les vidéos de sécurité scolaire ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos AI qui simplifie la production de vidéos éducatives sur la sécurité. Notre plateforme vous permet de transformer du texte en vidéo à partir de script, en utilisant des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques pour créer un contenu captivant pour la formation à la sécurité scolaire.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen aide à produire des vidéos de formation engageantes en combinant des avatars AI réalistes avec des outils de création vidéo intuitifs. Vous pouvez facilement incorporer des éléments narratifs et visuels, garantissant que vos vidéos de formation à la sécurité captent l'attention et communiquent efficacement des procédures d'urgence vitales.

HeyGen peut-il aider à convertir des scripts de sécurité en vidéos de formation à la conformité professionnelles et multilingues ?

Oui, HeyGen excelle à convertir des scripts de sécurité en vidéos de formation à la conformité professionnelles. Avec des capacités robustes de texte-à-vidéo à partir de script et un support multilingue, vous pouvez générer facilement du contenu qui répond à des besoins de communication divers et à des normes de conformité mondiales.

HeyGen propose-t-il des modèles et des options de branding pour des vidéos de sensibilisation à la sécurité personnalisées ?

Absolument. HeyGen offre une variété de modèles de vidéos de sécurité pour démarrer votre processus de création. Vous pouvez également appliquer des éléments de branding, tels que des logos et des couleurs personnalisées, pour garantir que vos vidéos de sensibilisation à la sécurité sont cohérentes avec l'identité de votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo