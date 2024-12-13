Créez une production captivante de 60 secondes "créateur de vidéo promo scolaire" ciblant les futurs étudiants et leurs parents, mettant en avant la vie quotidienne dynamique et les programmes académiques uniques. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides d'étudiants souriants, d'activités en classe engageantes et d'événements extrascolaires, le tout accompagné d'une bande sonore inspirante et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences dynamiques et renforcer le message avec une génération de voix off professionnelle expliquant la mission de l'école.

