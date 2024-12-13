Créateur de Vidéo Promo Scolaire pour un Contenu Éducatif Engagé
Créez rapidement des vidéos promotionnelles scolaires époustouflantes qui captivent les audiences en utilisant les modèles faciles à utiliser de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 45 secondes destinée aux anciens élèves et à la communauté élargie, célébrant le riche patrimoine de l'école et ses réalisations récentes. Le style visuel doit être nostalgique mais tourné vers l'avenir, mélangeant des séquences d'archives et des photos avec des prises de vue modernes du campus, le tout sur une partition orchestrale édifiante. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour narrer les étapes clés et les réalisations, intégrant harmonieusement des visuels de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour raconter une histoire captivante.
Concevez une pièce vidéo engageante de 30 secondes pour les nouveaux recrues du corps enseignant et du personnel, décrivant les valeurs fondamentales de l'école et l'environnement communautaire de soutien. Adoptez une esthétique visuelle propre et moderne avec des graphiques professionnels et de courtes séquences d'interviews de membres du personnel existants. Intégrez des avatars AI de HeyGen pour présenter différents départements ou politiques clés de l'école de manière concise, en assurant clarté et accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour tout le contenu parlé.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer un événement scolaire à venir, ciblant spécifiquement les étudiants actuels pour un engagement maximal. Le style visuel et audio doit être rapide, excitant et hautement partageable, utilisant des superpositions de texte audacieuses et une musique de célébration. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes sociales et employez une génération de voix off convaincante pour communiquer clairement les détails de l'événement et susciter l'enthousiasme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos Promotionnelles Scolaires Performantes.
Créez rapidement des vidéos promotionnelles scolaires captivantes pour attirer les futurs étudiants et parents.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux Scolaires.
Produisez des clips engageants pour les réseaux sociaux des écoles afin de renforcer la présence en ligne et le recrutement d'étudiants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles scolaires ?
HeyGen permet aux écoles de produire facilement des vidéos promotionnelles professionnelles en utilisant des avatars AI et une plateforme en ligne conviviale. Vous pouvez exploiter divers modèles, ajouter une image de marque personnalisée et utiliser notre vaste bibliothèque de médias, y compris des séquences et photos de stock, pour créer des vidéos promo scolaires captivantes.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos promo scolaires ?
HeyGen propose des options créatives robustes pour personnaliser votre vidéo promo scolaire. Intégrez facilement du texte et des graphiques animés, sélectionnez de la musique de fond dans notre bibliothèque et générez des voix off engageantes pour rendre votre vidéo vraiment unique. Notre éditeur par glisser-déposer assure une expérience créative fluide.
HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer la production de vidéos scolaires ?
Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées pour élever votre production de vidéos scolaires. Notre plateforme peut transformer des scripts en vidéo avec des avatars AI et générer des voix off de haute qualité, simplifiant les tâches complexes et vous permettant de vous concentrer sur la narration créative de votre vidéo promo scolaire.
À quelle vitesse puis-je exporter et partager le contenu promotionnel de mon école depuis HeyGen ?
HeyGen permet une exportation Full HD efficace de votre vidéo promotionnelle, prête pour diverses plateformes. Une fois votre vidéo promo scolaire terminée, vous pouvez facilement la télécharger et utiliser nos options de partage sur les réseaux sociaux pour distribuer votre contenu engageant à votre public cible.