Générateur de Vidéos de Communication Parentale Scolaire : Stimulez l'Engagement

Améliorez les mises à jour parentales avec des visuels engageants et des messages personnalisés en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes expliquant un nouveau programme de littératie à l'échelle de l'école à tous les parents du district. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle professionnelle et épurée de type infographie, complétée par une voix off claire et informative, en tirant parti des fonctionnalités de texte à vidéo de HeyGen à partir de script et de sous-titres pour garantir une compréhension maximale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour attirer les parents potentiels et célébrer les récents succès de l'école, adaptée aux vidéos de marketing scolaire. Visez un montage dynamique et optimiste avec une musique entraînante et des coupes rapides, mettant en avant diverses activités étudiantes et interactions avec les enseignants, en utilisant pleinement les modèles de vidéo personnalisables et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels engageants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour rapide de 15 secondes pour les parents d'une classe spécifique (par exemple, 5e année) sur les activités récentes en classe. La vidéo doit être personnelle et directe, avec un avatar AI délivrant un message amical, démontrant comment un générateur de vidéos de communication parentale AI peut faire gagner du temps sur les mises à jour quotidiennes des parents.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Communication Parentale Scolaire

Créez sans effort des mises à jour vidéo engageantes et informatives pour les parents, améliorant la communication scolaire et économisant un temps précieux.

1
Step 1
Créez Votre Message
Rédigez votre mise à jour pour les parents. Notre plateforme utilise le texte à vidéo à partir de script pour transformer vos mots écrits en une présentation dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter votre message ou téléchargez vos propres médias. Améliorez vos mises à jour scolaires avec des visuels engageants.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Perfectionnez votre vidéo avec la génération automatique de voix off et ajoutez des sous-titres optionnels pour l'accessibilité, garantissant des mises à jour claires pour les parents.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre processus de création vidéo en exportant dans divers formats adaptés à différentes plateformes, prêt à atteindre chaque parent.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos promotionnelles pour les événements scolaires et les inscriptions

Produisez des vidéos promotionnelles convaincantes pour les événements scolaires, les portes ouvertes ou les campagnes d'inscription, mettant efficacement en valeur les points forts de l'école pour attirer et informer les familles potentielles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la communication parentale scolaire ?

Le Générateur de Vidéos de Communication Parentale AI de HeyGen permet aux écoles de créer rapidement des mises à jour vidéo engageantes pour les parents à partir de texte, économisant ainsi un temps considérable. Vous pouvez transmettre des mises à jour importantes aux parents avec des avatars AI professionnels et la génération de voix off.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les écoles ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en convertissant le texte en vidéos engageantes utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Les modèles de vidéo personnalisables et les contrôles de marque garantissent que le message de votre école est cohérent et visuellement attrayant, en faisant un excellent créateur de vidéos éducatives.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de marketing scolaire et du contenu éducatif ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos éducatives polyvalent, parfait pour réaliser des vidéos de marketing scolaire convaincantes et enrichir le contenu éducatif. Utilisez divers modèles de vidéos éducatives et des visuels engageants pour promouvoir efficacement votre établissement ou expliquer des sujets complexes avec des vidéos promotionnelles professionnelles.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'efficacité du contenu vidéo ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos sont accessibles à tous les parents et étudiants. Cette fonctionnalité, combinée à ses capacités rapides de texte à vidéo, rationalise considérablement le processus global de création vidéo, vous aidant à gagner du temps.

