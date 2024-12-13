Développez une vidéo d'orientation vibrante de 45 secondes pour accueillir les nouveaux élèves de la maternelle à la terminale dans leur communauté scolaire, visant à créer un contenu engageant qui atténue le stress du premier jour. Cette vidéo devrait présenter un style d'animation amical et coloré avec une musique de fond entraînante, et une narration audio chaleureuse et encourageante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, la rendant parfaite pour les jeunes élèves et leurs parents.

Générer une Vidéo