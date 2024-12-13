Créateur de Vidéos d'Orientation Scolaire : Créez des Vidéos de Bienvenue Engagantes
Simplifiez l'intégration et captez l'attention des nouveaux élèves avec du contenu engageant en utilisant des modèles et scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une visite virtuelle sophistiquée de 60 secondes du campus destinée aux futurs étudiants universitaires, mettant en valeur les principaux bâtiments académiques et installations étudiantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des transitions fluides et une cinématographie professionnelle, tandis qu'un avatar AI éloquent de HeyGen guide les spectateurs à travers le campus avec une narration claire et informative, établissant un ton autoritaire mais accueillant pour cette expérience immersive.
Produisez une vidéo d'introduction concise de 30 secondes mettant en avant les ressources et services scolaires essentiels pour les nouveaux élèves de la maternelle à la terminale, présentée comme un guide rapide 'à savoir avant de partir'. La présentation visuelle doit être lumineuse et accessible, utilisant des graphiques animés simples et un texte clair à l'écran, avec une musique joyeuse pour maintenir une atmosphère engageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette vidéo d'orientation scolaire informative, assurant une expérience accueillante pour les jeunes apprenants.
Concevez un reel dynamique de 40 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux nouveaux étudiants universitaires, en se concentrant sur la vie étudiante vibrante et les diverses activités parascolaires disponibles sur le campus. Cette vidéo devrait présenter un montage rapide d'interactions et d'événements réels entre étudiants, sur une musique populaire et entraînante, assurant une ambiance énergique. Incluez les sous-titres/captions de HeyGen pour rendre la vidéo accessible et largement partageable sur diverses plateformes de réseaux sociaux, mettant efficacement en avant l'expérience étudiante animée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Orientation.
Améliorez la participation des étudiants et la rétention d'informations pendant l'orientation scolaire avec des vidéos interactives alimentées par l'AI.
Élargissez le Contenu d'Orientation.
Développez une gamme plus large de vidéos d'orientation scolaire engageantes pour atteindre efficacement tous les nouveaux élèves.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation scolaire engageantes ?
HeyGen permet aux établissements éducatifs de produire rapidement et efficacement des vidéos d'orientation scolaire engageantes. En utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo, HeyGen simplifie le processus de création, ce qui le rend idéal pour informer les nouveaux élèves des écoles de la maternelle à la terminale et des universités.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour les créateurs de vidéos éducatives ?
HeyGen fournit des outils AI puissants pour révolutionner la création de vidéos éducatives, y compris des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off. Notre interface intuitive de glisser-déposer permet aux éducateurs de transformer facilement du texte en contenu vidéo dynamique.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos éducatives pour différents sujets ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels spécialement conçus pour le contenu éducatif, simplifiant votre processus de création. Ces modèles sont entièrement personnalisables avec notre éditeur vidéo, vous aidant à produire du contenu engageant pour n'importe quel sujet ou thème.
HeyGen peut-il soutenir les visites virtuelles de campus ou les vidéos de sensibilisation des étudiants ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos idéal pour créer des visites virtuelles captivantes de campus et des vidéos de sensibilisation des étudiants qui résonnent sur les réseaux sociaux. Exploitez les avatars AI et une riche bibliothèque multimédia pour créer du contenu engageant qui se connecte efficacement avec les futurs étudiants.