Générateur de Vidéos d'Orientation Scolaire : Accueillez les Étudiants avec l'AI
Créez facilement des vidéos éducatives et d'accueil captivantes. Utilisez nos avatars AI pour personnaliser votre message et engager instantanément les nouveaux étudiants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux lycéens envisageant de s'inscrire, mettant en avant trois programmes académiques distincts et des installations à la pointe de la technologie. Le style visuel et audio doit être moderne et informatif, avec un ton professionnel délivré par les avatars AI de HeyGen pour assurer clarté et engagement dans cette vidéo éducative.
Développez une vidéo informative rapide de 30 secondes pour les étudiants actuels, détaillant les services essentiels aux étudiants et les ressources de soutien disponibles sur le campus. Employez une présentation visuelle de style infographique propre avec une musique de fond encourageante, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre les informations cruciales facilement digestibles et accessibles.
Produisez une vidéo authentique de 90 secondes 'une journée dans la vie' du point de vue d'un étudiant, destinée aux futurs étudiants cherchant une expérience relatable de la vie universitaire. Le style visuel doit être de type vlogueur avec un éclairage naturel et une musique de fond populaire et entraînante, tout en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une narration et un dialogue engageants tout au long de cette création vidéo dynamique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Orientation avec l'AI.
Augmentez l'engagement et la rétention des étudiants pendant l'orientation en créant des vidéos d'accueil et d'information dynamiques et mémorables alimentées par l'AI.
Améliorez le Contenu Éducatif pour les Étudiants.
Développez une gamme plus large de vidéos informatives pour les nouveaux étudiants, des visites du campus aux aperçus des programmes académiques, atteignant efficacement tous les apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur efficace de vidéos d'orientation scolaire ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos d'accueil engageantes pour les étudiants et des expériences de visite du campus. Utilisez nos divers modèles de vidéos et personnalisez le contenu vidéo pour faire ressortir vos vidéos de marketing scolaire.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen intègre des avatars AI avancés et des capacités robustes de texte-à-vidéo pour simplifier votre processus de création vidéo. Générez facilement des narrations professionnelles pour toutes vos vidéos éducatives.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de HeyGen pour le branding de mon école ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles de vidéos. Vous pouvez facilement glisser-déposer des éléments d'édition, ajouter le branding de votre école, et vous assurer que vos vidéos reflètent votre identité unique.
HeyGen est-il un générateur de vidéos convivial pour le contenu éducatif ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéos intuitif. Son interface simple et l'édition par glisser-déposer facilitent la production de vidéos éducatives de haute qualité et de vidéos de marketing scolaire sans expérience préalable en montage vidéo.