Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative professionnelle de 45 secondes pour les élèves actuels ou les collègues, présentant un nouveau cours ou département avec un design visuel épuré, des textes à l'écran et un ton calme et autoritaire. Cette vidéo devrait tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière fluide, complétée par des sous-titres précis pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing scolaire dynamique de 30 secondes pour promouvoir un événement à venir auprès de toute la communauté scolaire, avec des graphiques animés en mouvement rapide et une bande sonore excitante et entraînante. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels engageants et créer le récit en utilisant la capacité de texte à vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Développez un clip d'introduction vidéo concis et soigné de 20 secondes pour le principal, délivrant une annonce importante à tous les acteurs de l'école avec une esthétique professionnelle et une voix claire et directe. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, assurant une portée et un impact maximum pour ce message bref mais significatif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Introduction Scolaire

Créez rapidement des vidéos d'introduction engageantes et professionnelles pour votre école, votre classe ou votre contenu éducatif avec nos outils intuitifs.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables conçus à des fins éducatives pour lancer votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Enrichissez votre vidéo avec des images, vidéos et textes pertinents de notre vaste bibliothèque de médias pour personnaliser votre introduction.
3
Step 3
Générez la Narration
Améliorez votre vidéo avec un audio professionnel en utilisant le générateur de synthèse vocale pour des voix off claires et engageantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'introduction scolaire et exportez-la dans divers formats, prête à être partagée sur les plateformes de votre choix.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention Éducative

Utilisez l'AI pour créer des vidéos éducatives dynamiques qui augmentent l'engagement et améliorent la rétention d'information pour les élèves et le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives engageantes pour mon école ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives de qualité professionnelle en utilisant une vaste bibliothèque de modèles personnalisables et d'outils alimentés par l'AI. Cela simplifie le processus pour les écoles de produire un contenu captivant sans expérience approfondie en montage vidéo, rendant la création de vidéos facile pour les écoles.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour un créateur d'introduction éducative ?

HeyGen utilise une AI avancée pour des fonctionnalités telles que la génération de texte à vidéo à partir de votre script et la génération de voix off, parfaites pour un créateur d'introduction éducative. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour donner vie à vos leçons et annonces scolaires, simplifiant le processus de création vidéo avec des outils alimentés par l'AI.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéo d'introduction scolaire avec ma marque dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser facilement les modèles de vidéo d'introduction scolaire avec le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre école. Cela garantit que vos vidéos promotionnelles et d'introduction scolaires maintiennent une identité de marque cohérente grâce aux outils de personnalisation.

HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo pour le contenu éducatif et les options d'exportation ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer et d'exporter des vidéos éducatives dans divers ratios d'aspect, adaptés aux plateformes comme les chaînes YouTube, les réseaux sociaux ou les applications de classe. Cette flexibilité garantit que votre contenu de créateur de vidéo éducative peut atteindre un public plus large efficacement, facilitant l'exportation de votre vidéo d'introduction éducative.

