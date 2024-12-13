Créateur de Vidéos Explicatives Scolaires : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Produisez un contenu éducatif captivant avec des avatars AI réalistes qui captivent les élèves sans effort.

Créez une vidéo animée vibrante de 45 secondes, destinée aux élèves de la maternelle à la terminale et à leurs parents, pour expliquer un nouveau module d'apprentissage en ligne interactif. Le style visuel doit être lumineux et amical, incorporant une musique joyeuse et un ton clair et optimiste généré par la génération de voix off de HeyGen, avec un avatar AI engageant pour guider les spectateurs à travers le contenu éducatif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes conçue pour les éducateurs et les administrateurs scolaires, mettant en avant les principaux avantages d'un nouvel outil pédagogique basé sur les données. Utilisez des graphiques animés épurés et une esthétique visuelle sophistiquée, en veillant à ce qu'un message à la fois autoritaire et inspirant soit transmis à travers un script converti grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, enrichi de visuels captivants issus de la bibliothèque de médias/stock pour créer un contenu véritablement engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle rapide de 30 secondes destinée aux lycéens, démontrant comment utiliser efficacement une nouvelle fonctionnalité de leur plateforme de classe virtuelle. La vidéo doit comporter des visuels animés dynamiques et rapides avec un texte à l'écran clair et concis et des sous-titres générés automatiquement via les sous-titres/captions de HeyGen, en utilisant un style approprié parmi les modèles et scènes disponibles pour ce contenu éducatif et la création de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle invitante de 45 secondes pour annoncer une prochaine journée portes ouvertes virtuelle pour les futurs élèves et leurs parents. Cette pièce engageante doit présenter un avatar AI amical en tant que porte-parole, délivrant un accueil chaleureux avec une voix off professionnelle, le tout construit efficacement en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et enrichi par la fonctionnalité d'avatars AI pour transmettre les informations clés sur l'école.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives Scolaires

Transformez sans effort le contenu éducatif en vidéos animées engageantes qui captent l'attention des élèves et simplifient les idées complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre contenu éducatif ou en sélectionnant parmi une gamme de modèles de vidéos professionnels conçus pour l'apprentissage. Utilisez la création de texte en vidéo pour convertir instantanément votre script en une vidéo explicative dynamique.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés et des Avatars AI
Améliorez votre leçon avec divers éléments visuels. Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu, rendant votre vidéo explicative scolaire plus personnelle et interactive pour les élèves.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène et Voix Off
Utilisez l'éditeur intuitif pour organiser les scènes, ajouter des animations et sélectionner la musique de fond. Générez une voix off AI naturelle dans diverses langues pour narrer votre vidéo avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo éducative peaufinée, exportez-la en haute définition. Téléchargez facilement votre contenu engageant fini pour le partager avec les élèves ou collègues sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer le Programme avec des Histoires

.

Utilisez la vidéo AI pour créer des vidéos animées dynamiques qui illustrent de manière vivante des événements historiques et d'autres sujets du programme, captivant les élèves.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer des scripts en vidéos explicatives dynamiques, rendant la création de contenu accessible. Notre plateforme offre une large gamme de modèles de vidéos et d'avatars AI, vous permettant de générer facilement du contenu engageant grâce à la création de texte en vidéo.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les animations pour mes vidéos animées ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI et les animations afin d'améliorer vos vidéos animées. Vous pouvez choisir parmi divers styles de vidéos et personnaliser les éléments pour créer des styles et des images uniques qui correspondent parfaitement à votre vision créative.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un éditeur vidéo AI efficace ?

L'éditeur intuitif de HeyGen simplifie le processus de création vidéo, vous permettant d'ajouter facilement du texte et des sous-titres, et de tirer parti de la voix off AI. Cet éditeur vidéo AI puissant inclut également une bibliothèque de médias complète pour une intégration de contenu fluide.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos explicatives scolaires et de contenu éducatif ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives scolaires idéal, parfait pour produire un contenu éducatif clair et concis. Notre plateforme vidéo AI aide à simplifier les idées complexes en guides visuels engageants, rendant l'apprentissage plus interactif et efficace.

