Créez une vidéo animée vibrante de 45 secondes, destinée aux élèves de la maternelle à la terminale et à leurs parents, pour expliquer un nouveau module d'apprentissage en ligne interactif. Le style visuel doit être lumineux et amical, incorporant une musique joyeuse et un ton clair et optimiste généré par la génération de voix off de HeyGen, avec un avatar AI engageant pour guider les spectateurs à travers le contenu éducatif.

