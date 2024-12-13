Générateur de Vidéos Explicatives Scolaires : Facile et Rapide

Transformez vos leçons en tutoriels vidéo captivants instantanément avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.

Une vidéo explicative animée de 60 secondes ciblant les élèves de l'école primaire et leurs parents, expliquant de manière créative les bienfaits de la lecture quotidienne. Visualisez un cadre scolaire fantaisiste avec un style visuel ludique et lumineux et un ton amical et entraînant, réalisé grâce à la génération de voix off de HeyGen pour captiver les jeunes apprenants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel vidéo de 45 secondes pour les enseignants du lycée, démontrant comment utiliser efficacement un nouveau système de notation en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel clair et étape par étape avec une voix off professionnelle, en utilisant la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour simplifier la production.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 30 secondes présentant un projet de durabilité dirigé par des étudiants pour un public universitaire, visant à inspirer la participation. Employez une esthétique visuelle moderne et dynamique avec les avatars AI de HeyGen pour présenter l'initiative, accompagnée d'une bande sonore énergique.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour les administrateurs scolaires et les membres de l'APEL, détaillant un nouveau protocole de sécurité sur le campus. Cette vidéo explicative nécessite un style visuel concis et autoritaire et une voix off claire, garantissant l'accessibilité pour tous les spectateurs en incorporant la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives Scolaires

Produisez facilement des vidéos éducatives engageantes et informatives avec la plateforme intuitive de HeyGen, conçue pour simplifier les sujets complexes.

1
Step 1
Créez une Nouvelle Vidéo Explicative
Commencez votre projet éducatif en sélectionnant parmi une gamme de modèles de vidéos explicatives professionnels, offrant un démarrage rapide pour tout sujet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Éducatif
Incorporez votre script et laissez notre fonctionnalité de voix off AI générer une narration claire et engageante. Améliorez l'apprentissage avec des visuels et animations pertinents.
3
Step 3
Personnalisez et Peaufinez
Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour organiser facilement les scènes, ajouter du texte et appliquer votre image de marque. Assurez-vous que votre vidéo explique parfaitement les concepts complexes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Préparez votre vidéo explicative terminée pour la partager sur diverses plateformes. Produisez du contenu éducatif de haute qualité de manière efficace et efficiente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage

.

Exploitez les vidéos explicatives alimentées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des étudiants et améliorer la rétention des connaissances dans les environnements éducatifs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos explicatives scolaires engageantes ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos explicatives scolaires, permettant aux éducateurs de créer rapidement des vidéos explicatives animées de haute qualité pour divers sujets. Avec des avatars AI et des scènes personnalisables, vous pouvez transformer des sujets complexes en tutoriels vidéo facilement compréhensibles.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités de voix off AI et de texte en vidéo pour la production de vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités avancées de génération de voix off AI et de texte en vidéo, vous permettant de convertir des scripts en audio professionnel et en vidéos explicatives animées dynamiques sans effort. Cela simplifie l'ensemble du processus de production vidéo.

Y a-t-il des modèles de vidéos explicatives préconçus disponibles dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos explicatives et un éditeur glisser-déposer convivial, rendant simple la création de vidéos explicatives sans expérience préalable en design ou montage. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre contenu et votre image de marque.

Quelles fonctionnalités de marque et d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris l'intégration de polices et de logos personnalisés, pour garantir que vos vidéos explicatives animées s'alignent avec votre marque. De plus, la plateforme propose des sous-titres automatiques et diverses options d'exportation pour une accessibilité et une portée améliorées.

