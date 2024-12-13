Créateur de Vidéos Éducatives Scolaires : Engagez Facilement les Élèves

Créez facilement des leçons captivantes avec notre créateur de vidéos éducatives scolaires, en utilisant des avatars AI pour des présentations dynamiques qui inspirent les élèves.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes destinée aux enseignants du secondaire, démontrant un événement historique complexe, en adoptant une esthétique propre et professionnelle avec des avatars AI présentant l'information et une génération de voix off claire et concise, enrichie par des sous-titres pour aider à la compréhension de tous les élèves, grâce à HeyGen en tant que créateur de vidéos éducatives AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les futurs étudiants universitaires et leurs parents, mettant en avant la vie de campus dynamique et les programmes uniques, avec un style visuel dynamique et attrayant et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour personnaliser les éléments vidéo et assurer un redimensionnement optimal du format pour la diffusion sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation d'apprentissage par projet de 90 secondes pour les étudiants universitaires, illustrant un projet de recherche collaboratif avec un style visuel moderne et informatif, incorporant des animations personnalisées et des voix AI réalistes pour la narration, et utilisant les fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement pour des projets vidéo interactifs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives Scolaires

Créez sans effort des vidéos éducatives engageantes pour les élèves et les enseignants avec AI, sans compétences avancées requises.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos éducatives conçus professionnellement ou démarrez un nouveau projet à partir de zéro. Cela permet une configuration rapide adaptée à vos besoins pédagogiques.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez facilement votre vidéo avec votre propre texte, images et visuels générés par AI. Utilisez des outils intuitifs de glisser-déposer pour organiser les éléments et intégrer votre programme.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Interactivité
Générez des voix off convaincantes en utilisant des voix AI réalistes ou enregistrez votre propre audio. Améliorez l'engagement avec des éléments interactifs pour favoriser une expérience d'apprentissage active.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative et exportez-la dans divers formats. Partagez facilement votre contenu à travers des systèmes de gestion de l'apprentissage ou d'autres plateformes pour atteindre efficacement vos élèves.

Cas d'Utilisation

Donnez Vie aux Événements Historiques

Transformez les événements historiques et d'autres sujets complexes en récits vidéo captivants et animés par AI pour une expérience d'apprentissage plus approfondie.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les écoles ?

HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives AI intuitif, permettant aux éducateurs et aux élèves de créer des vidéos de qualité professionnelle sans compétences préalables en montage. Son interface conviviale de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos éducatives rendent la personnalisation du contenu simple et efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos éducatives animées engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos éducatives animées captivantes en offrant des visuels générés par AI, des voix AI réalistes, et des options pour des animations personnalisées. Vous pouvez facilement intégrer divers médias de notre bibliothèque pour créer un contenu vidéo dynamique et interactif qui engage véritablement les élèves.

HeyGen peut-il soutenir divers projets de vidéos éducatives pour les élèves et les enseignants ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos éducatives scolaires polyvalent, parfait pour une gamme de projets allant du contenu pédagogique pour les enseignants aux présentations multimédias pour les projets d'élèves. Ses capacités de collaboration simplifient le travail d'équipe, facilitant la création de vidéos en groupe.

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de personnaliser efficacement leurs vidéos éducatives ?

HeyGen fournit des outils d'édition vidéo robustes pour personnaliser les vidéos éducatives, y compris des options pour le branding, l'ajout d'icônes et d'illustrations, et l'application de divers effets. Vous pouvez également générer des visuels AI et intégrer des médias stock pour aligner parfaitement votre vidéo avec des objectifs d'apprentissage spécifiques.

