Créateur de Vidéos Éducatives pour un Contenu d'Apprentissage Engagé
Transformez vos leçons en vidéos éducatives professionnelles en utilisant des avatars AI pour engager les étudiants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de contenu pédagogique ciblée de 45 secondes destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale et aux parents pratiquant l'école à la maison, expliquant un concept scientifique complexe avec clarté. Adoptez un style de vidéo explicative épuré avec des graphiques lumineux et une voix off apaisante, en assurant une accessibilité totale grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les spectateurs.
Produisez une vidéo promotionnelle captivante de 60 secondes pour l'école, conçue pour impressionner la communauté locale et les familles potentielles, en mettant en valeur le campus scolaire dynamique et les activités des élèves. Adoptez un style visuel professionnel et cinématographique avec une musique orchestrale entraînante, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les prises de vue scéniques et créer une expérience véritablement immersive.
Créez une courte vidéo de 30 secondes démontrant comment les enseignants et les administrateurs scolaires peuvent créer efficacement de nouveaux supports pédagogiques en utilisant des modèles de vidéos éducatives. Présentez un style visuel lumineux et accueillant avec une piste sonore énergique, en mettant en avant la fonctionnalité complète de modèles & scènes de HeyGen pour montrer à quel point il est facile de générer du contenu personnalisé pour l'utilisation en classe et le marketing vidéo pour les salles de classe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Contenu Éducatif.
Produisez une gamme plus large de vidéos éducatives et de cours, rendant l'apprentissage accessible à plus d'étudiants dans le monde entier.
Améliorer l'Engagement dans l'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui améliorent l'engagement des étudiants et la rétention d'informations en classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes pour les étudiants ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer un contenu pédagogique captivant en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles de vidéos éducatives. Transformez facilement vos scripts textuels en vidéos dynamiques, rendant l'apprentissage plus accessible et engageant pour les étudiants.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos éducatives avec des animations et mon propre branding ?
Absolument ! HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes qui vous permettent de personnaliser les modèles de vidéos avec des animations, le branding de votre école, des logos et des couleurs. Améliorez votre vidéo promotionnelle scolaire ou vos vidéos marketing avec des éléments visuels uniques.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour les vidéos marketing scolaires et les réseaux sociaux ?
HeyGen est un excellent créateur de vidéos éducatives scolaires, offrant des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo, la génération de voix off, et une bibliothèque de médias complète pour les photos et vidéos de stock. Adaptez facilement votre contenu avec le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux.
HeyGen prend-il en charge la création multimédia, y compris la musique et les sous-titres ?
Oui, HeyGen facilite la création multimédia complète en vous permettant d'ajouter de la musique de fond à partir de sa bibliothèque et de générer automatiquement des sous-titres/captions. Cela garantit que vos vidéos éducatives sont accessibles et riches en contenu pour tout public.