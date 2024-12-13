Créateur de Vidéos de Communication Scolaire : Connectez-vous Facilement

Boostez les inscriptions et l'engagement scolaire en créant des vidéos dynamiques avec nos avatars IA avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les parents des nouveaux élèves, les guidant à travers l'interface 'conviviale pour les débutants' du portail en ligne de l'école. La vidéo doit présenter un avatar IA amical expliquant les étapes, incorporant des exemples de capture d'écran, et utilisant des visuels simples et engageants pour rendre le processus d'intégration fluide et sans stress pour ces nouveaux utilisateurs d'une ressource vidéo interactive.
Concevez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les lycéens, leur apprenant à utiliser des 'outils de montage vidéo' spécifiques dans leur application de classe pour un projet. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des vidéos animées de l'interface en action, accompagnées de sous-titres/captions clairs et accessibles générés par HeyGen pour soutenir la compréhension et répondre aux divers besoins d'apprentissage, garantissant que personne ne manque les détails techniques.
Produisez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour le personnel scolaire sur l'optimisation de leurs 'flux de travail' quotidiens à l'aide d'un nouvel outil numérique. Cette vidéo doit tirer parti des modèles préconçus de HeyGen pour une création rapide, en utilisant des images et des clips vidéo pertinents de la bibliothèque multimédia pour améliorer visuellement les instructions, rendant la formation à la fois efficace et visuellement attrayante pour les éducateurs et le personnel de soutien occupés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Communication Scolaire

Créez facilement des vidéos animées engageantes pour améliorer la communication scolaire et promouvoir votre établissement avec nos outils vidéo IA intuitifs.

Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement pour correspondre au message de votre école, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre vidéo interactive à partir de zéro.
Personnalisez Vos Visuels avec l'IA
Donnez vie à votre message en ajoutant des avatars IA, des personnages personnalisés et des scènes dynamiques. Adaptez les couleurs, les polices et les contrôles de marque pour correspondre à l'identité de votre école pour des vidéos animées professionnelles.
Ajoutez du Contenu et des Médias Engagés
Incorporez du texte, des images et des clips vidéo de notre vaste bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres. Améliorez la clarté avec des sous-titres/captions générés automatiquement et la génération de voix off pour toutes vos vidéos explicatives.
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de communication scolaire en révisant le contenu. Une fois parfaite, exportez-la dans divers formats d'aspect et partagez-la facilement sur les plateformes de votre communauté scolaire, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation Efficace du Personnel et des Parents

Améliorez l'engagement et la rétention dans la formation du personnel scolaire et les sessions d'information des parents grâce à des vidéos interactives et informatives alimentées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les communications scolaires ?

HeyGen utilise des outils vidéo IA avancés, y compris des avatars IA et la génération de texte en vidéo IA, pour rendre la création de vidéos de communication scolaire engageantes sans effort. Son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi permettent aux éducateurs et aux administrateurs de produire rapidement des vidéos animées de haute qualité.

HeyGen peut-il aider les écoles à maintenir la cohérence de leur marque dans tout leur contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux écoles d'incorporer des logos, des couleurs et des polices personnalisés dans leurs vidéos marketing. Cela garantit que chaque vidéo, du contenu promotionnel aux vidéos explicatives, s'aligne parfaitement avec l'identité de l'école.

Quelles fonctionnalités avancées d'IA HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos éducatives ?

HeyGen intègre une technologie IA puissante telle que la synthèse vocale IA pour des voix off réalistes et des sous-titres IA pour l'accessibilité et la traduction. Les utilisateurs peuvent également utiliser la vaste bibliothèque de médias et les outils de montage vidéo par glisser-déposer pour enrichir leurs projets vidéo interactifs.

HeyGen prend-il en charge la création de contenus vidéo diversifiés pour divers besoins scolaires ?

Absolument. HeyGen est une plateforme de création vidéo en ligne polyvalente adaptée aux vidéos marketing, vidéos de formation, vidéos pour les réseaux sociaux et communications internes. Avec ses flux de travail flexibles et ses options de partage faciles, les écoles peuvent produire efficacement des présentations animées et enregistrer des leçons.

