Générateur de Vidéos d'Annonces Scolaires : Créez des Mises à Jour Engagées

Transformez vos annonces scolaires en vidéos engageantes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une "Vidéo d'Admission Scolaire" inspirante de 60 secondes destinée aux futurs élèves et à leurs familles, mettant en avant les opportunités uniques et la communauté dynamique de l'établissement. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et accueillante, incorporant des séquences de haute qualité des salles de classe, des activités extrascolaires et de la vie sur le campus, accompagnées d'une voix off confiante et rassurante. Exploitez la fonctionnalité de "Génération de voix off" de HeyGen pour produire une narration soignée pour cette "vidéo promotionnelle scolaire" cruciale, assurant un message convaincant pour les candidats potentiels.
Développez un clip "annonces vidéo" crucial de 30 secondes pour tous les élèves, enseignants et personnel, détaillant une mise à jour importante de la politique scolaire concernant les protocoles de sécurité. Le style visuel et audio doit être clair, concis et autoritaire, utilisant un fond épuré et un message direct pour garantir une compréhension maximale. Incluez des "Sous-titres/captions" générés par HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer le message, en veillant à ce que l'information vitale soit bien comprise par tous.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 15 secondes pour une "Campagne du Conseil des Élèves" ou un événement scolaire à venir passionnant, ciblant les élèves actuels sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel et audio doit être tendance et engageant, utilisant des coupes rapides, du texte animé et une musique populaire et entraînante. Utilisez la capacité de "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour adapter facilement cette "création vidéo" vibrante aux différents graphiques et plateformes de médias sociaux, assurant une large portée et un impact maximal.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Scolaires

Créez facilement des vidéos d'annonces scolaires engageantes avec nos outils et modèles intuitifs, garantissant que vos messages soient vus et entendus par votre communauté.

Choisissez un Modèle
Commencez votre vidéo d'annonce en sélectionnant parmi une large gamme de modèles et de scènes professionnels, ou entrez votre script pour générer une vidéo à partir de texte.
Ajoutez des Éléments Médias
Améliorez votre vidéo en utilisant notre vaste bibliothèque de médias pour des séquences et des images de stock, ou téléchargez les vôtres pour personnaliser votre annonce scolaire.
Appliquez l'Identité Visuelle
Maintenez l'identité visuelle de votre école en appliquant des contrôles de marque personnalisés, y compris votre logo et des couleurs spécifiques de la marque, tout au long de votre vidéo.
Générez et Exportez
Finalisez votre annonce et exportez-la avec des options de redimensionnement de ratio d'aspect flexibles, prête à être partagée sur diverses plateformes de médias sociaux ou canaux de communication scolaire.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez Votre Communauté Scolaire avec la Vidéo

Créez des annonces vidéo puissantes et motivantes pour encourager les élèves, célébrer les réussites, ou partager des messages importants qui résonnent avec votre communauté scolaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonces scolaires ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec une large sélection de modèles de vidéos scolaires et des fonctionnalités d'édition AI, vous permettant de produire des annonces vidéo professionnelles sans effort. Sa plateforme intuitive est un puissant créateur de vidéos scolaires conçu pour l'efficacité.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos scolaires avec l'identité de mon école ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéos scolaires avec le logo de votre école, les couleurs de la marque et d'autres éléments créatifs pour garantir que vos annonces vidéo soient distinctes et conformes à votre image de marque.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos scolaires engageantes ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives avancées, y compris des avatars AI, des capacités de conversion texte-en-vidéo, et une génération de voix off réaliste pour rendre vos vidéos d'annonces scolaires vraiment engageantes. Vous pouvez également incorporer des séquences et des animations de stock pour enrichir votre contenu.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour les projets de vidéos scolaires ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos scolaires polyvalent qui prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, facilitant la création de vidéos pour différentes plateformes. Partagez vos annonces vidéo sans effort sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux.

