Produisez une vidéo de candidature pour une bourse d'une minute, destinée aux comités d'admission des universités, en démontrant vos qualifications et aspirations avec clarté et impact. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour articuler votre récit personnel, complété par un avatar AI pour une présence à l'écran soignée. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un fond neutre, tandis que l'audio reste articulé et porteur d'espoir, transmettant une passion authentique sans nécessiter de tournage ou d'éclairage complexes.

