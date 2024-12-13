Produisez une vidéo d'annonce de bourse de 45 secondes pour les lycéens et les candidats à l'université, avec des visuels lumineux et optimistes et des animations de texte dynamiques. L'audio doit être une piste de fond entraînante et inspirante accompagnée d'une voix off claire et amicale générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, mettant en avant les détails clés de la bourse en tant que puissant créateur de vidéos d'actualités sur les bourses.

Générer une Vidéo