Découvrez comment les chefs de projet peuvent simplifier leur communication avec une vidéo concise d'une minute expliquant un nouveau calendrier de sprint. Cette vidéo, conçue pour les équipes internes, doit présenter un style visuel professionnel et corporatif avec une génération de voix off claire et autoritaire de HeyGen, garantissant que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde concernant les fonctionnalités du créateur de vidéos de mise à jour de calendrier. Utilisez une présentation simple avec une musique de fond subtile pour maintenir l'attention, en soulignant l'efficacité d'un éditeur vidéo AI pour ces mises à jour critiques.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'annonce amicale de 45 secondes pour informer les étudiants et le personnel enseignant des mises à jour cruciales de l'emploi du temps pour le semestre à venir. Cette vidéo doit adopter un style visuel vibrant et accueillant en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen, accompagnée d'une musique instrumentale entraînante pour capter l'attention. L'objectif est de rendre l'information accessible et engageante, démontrant à quel point n'importe quel créateur de vidéos peut transformer des horaires complexes en contenu visuel facile à digérer.
Exemple de Prompt 2
Donnez aux gestionnaires de médias sociaux dans les agences de marketing les moyens de créer des vidéos promotionnelles dynamiques de 30 secondes pour une planification efficace des réseaux sociaux. Cette vidéo rapide doit présenter un design visuel moderne et élégant avec des avatars AI engageants de HeyGen pour présenter les mises à jour ou annonces clés, accompagnée d'une musique de fond tendance et énergique. Mettez en avant la facilité de création de contenu professionnel rapidement, qui peut ensuite être optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Développez un module de formation informatif de 2 minutes démontrant de nouveaux protocoles système, ciblant les professionnels de la technologie et les employés nécessitant des mises à jour techniques. Cette vidéo doit maintenir un style visuel clair et instructif avec un accent sur le texte et les données à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour articuler précisément des instructions complexes. Des sous-titres/captions essentiels doivent être inclus pour améliorer la compréhension, faisant de cet outil un puissant créateur de vidéos et planificateur pour l'apprentissage continu et l'efficacité du montage vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Calendrier

Informez facilement votre audience des changements importants et des événements à venir avec des mises à jour vidéo engageantes. Créez des annonces d'emploi du temps d'apparence professionnelle en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Mise à Jour
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles professionnels ou démarrez avec une scène vierge pour concevoir votre mise à jour de calendrier. Cela offre un moyen rapide et efficace de configurer votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Mises à Jour d'Emploi du Temps
Collez votre texte de mise à jour dans l'éditeur de script. Notre fonctionnalité de texte en vidéo générera automatiquement des voix off réalistes, rendant vos changements de calendrier clairs et concis.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos mises à jour, ou utilisez vos propres éléments de branding pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Calendrier
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Préparez-la pour une planification fluide sur les réseaux sociaux afin d'informer efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Communication Rapide pour Mises à Jour Critiques

Créez des annonces vidéo percutantes en quelques minutes, garantissant que les changements urgents de calendrier ou d'emploi du temps atteignent rapidement votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant qu'éditeur vidéo AI pour la création de contenu professionnel ?

HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI avancé, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles efficacement à partir d'un script. Il utilise des avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour simplifier la production de contenu, réduisant considérablement les complexités traditionnelles du montage vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos de mise à jour de calendrier pour des communications cohérentes ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de mise à jour de calendrier efficace, permettant la création rapide de contenu opportun et de mises à jour d'emploi du temps. Les vidéos générées avec HeyGen peuvent être téléchargées et intégrées à vos plateformes de planification de réseaux sociaux préférées, assurant une diffusion cohérente de vos publications.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour l'apparence et le branding des vidéos ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour assurer la cohérence de la marque à travers vos clips vidéo. Les utilisateurs peuvent utiliser divers modèles, intégrer leurs propres éléments de branding comme les logos et les couleurs, et ajuster les ratios d'aspect pour différentes plateformes telles que YouTube ou TikTok.

HeyGen prend-il en charge la génération automatique de sous-titres et de voix off pour une meilleure accessibilité ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités avancées telles que les sous-titres automatiques et une génération de voix off robuste, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos. Cela garantit que votre contenu atteint efficacement un public plus large grâce à un support audio et visuel complet.

