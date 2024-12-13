Générateur de vidéos scénarisées puissant pour les flux de travail créatifs AI

Simplifiez les flux de travail créatifs AI et générez des vidéos époustouflantes à partir de scripts grâce à la fonctionnalité innovante de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique et les développeurs, démontrant comment simplifier une documentation complexe en visuels attrayants grâce aux "Flux de travail créatifs AI". Le style visuel doit être épuré et schématique, complété par une voix off précise et informative. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement des explications détaillées en un format digeste, mettant en avant l'efficacité dans la "mise à l'échelle de la production" de contenu technique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo introductive de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels et aux équipes techniques, illustrant les fonctionnalités principales d'un nouvel "outil AI". Adoptez une esthétique visuellement engageante et étape par étape, accompagnée d'une narration audio amicale mais professionnelle. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour configurer rapidement la séquence d'introduction, soulignant comment ces "modèles vidéo personnalisables" accélèrent la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les départements de formation et développement, démontrant l'utilisation efficace d'un "générateur de vidéos scénarisées" pour un apprentissage interactif. La présentation visuelle doit être éducative avec des exemples pratiques, soutenue par une voix off professionnelle et un texte clair à l'écran. Implémentez les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension dans divers environnements d'apprentissage, en utilisant la technologie "vidéo AI" pour créer des modules de formation dynamiques.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les équipes marketing et les créateurs de contenu, montrant comment produire des "visuels prêts à la production" pour diverses campagnes. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et soigné, associé à une piste audio percutante pour capter l'attention. Utilisez la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour intégrer de manière transparente des ressources visuelles de haute qualité, transformant votre "script en vidéo" marketing sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos scénarisées

Transformez vos scripts en vidéos scénarisées engageantes et professionnelles avec des outils alimentés par AI, améliorant vos flux de travail créatifs et mettant à l'échelle la production sans effort.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script de scénario. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script vous permet de générer instantanément la base de votre vidéo à partir de votre entrée textuelle, servant de générateur de script en vidéo AI.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI et des scènes
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter les personnages de votre scénario. Associez-les à des modèles et des scènes appropriés pour créer la scène visuelle parfaite, donnant vie à vos éléments visuels.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et peaufinez
Améliorez votre scénario avec une génération de voix off réaliste, en sélectionnant parmi diverses voix et langues. Cette étape vous donne un contrôle créatif granulaire pour perfectionner le récit et intégrer des médias de soutien.
4
Step 4
Exportez votre vidéo prête à la production
Une fois votre scénario terminé, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour rendre votre vidéo dans les formats souhaités. Vos visuels prêts à la production sont maintenant prêts à être partagés, vous aidant à mettre à l'échelle la production efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement en formation avec des scénarios AI

.

Améliorez les expériences d'apprentissage en créant des vidéos de formation dynamiques basées sur des scénarios qui améliorent la rétention et la compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir d'un script ?

HeyGen agit comme un "générateur de script en vidéo AI" intuitif, transformant votre texte en contenu vidéo AI captivant. Les utilisateurs peuvent produire sans effort des "vidéos de type talking head" et d'autres formats de "vidéos scénarisées" en utilisant des "modèles vidéo personnalisables" et des "avatars AI" réalistes.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour les visuels générés par AI ?

HeyGen offre un "contrôle créatif" étendu pour le développement de "visuels générés par AI" dans vos projets vidéo AI. Vous pouvez "éditer les visuels", intégrer divers "éléments visuels" et affiner les "modèles vidéo personnalisables" pour s'aligner parfaitement avec la vision de votre marque.

Les outils AI de HeyGen peuvent-ils efficacement soutenir la mise à l'échelle de la production pour les flux de travail créatifs AI ?

Absolument, les puissants "outils AI" de HeyGen sont conçus pour "mettre à l'échelle la production" en simplifiant les "flux de travail créatifs AI". Des fonctionnalités comme la génération de "script en vidéo", la "génération de voix off" et les "sous-titres/captions" automatisés permettent aux entreprises de produire rapidement de grands volumes de contenu vidéo AI.

Les modèles AI de HeyGen garantissent-ils des visuels prêts à la production pour des vidéos AI professionnelles ?

Oui, les modèles AI avancés de HeyGen sont conçus pour générer des "visuels prêts à la production" de haute qualité pour chaque vidéo AI. En utilisant des capacités sophistiquées, y compris le traitement "image à image", ils assurent un rendu soigné et professionnel pour vos besoins de "générateur de vidéos scénarisées".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo