Développez une vidéo concise de 60 secondes démontrant l'application d'un nouveau produit de traitement capillaire avancé, ciblant le personnel de salon expérimenté apprenant de nouvelles offres de services. Le style visuel doit être dynamique avec des plans rapprochés mettant en valeur chaque étape, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix amicale et encourageante. Utilisez la capacité de HeyGen de "texte-à-vidéo à partir de script" pour générer rapidement le "contenu de formation" détaillé à partir d'un script préparé.
Produisez un tutoriel avancé de 2 minutes sur la "création de vidéo" axé sur des techniques complexes de correction de couleur capillaire, destiné aux stylistes seniors et coloristes visant une éducation spécialisée. La vidéo doit avoir un style visuel sophistiqué et détaillé, présentant des exemples complexes, accompagnée d'une voix off précise et informative. Implémentez la fonctionnalité de "sous-titres/captions" de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la clarté des termes complexes.
Générez une "vidéo explicative" pratique de 45 secondes démontrant les routines quotidiennes de maintenance de l'équipement de salon, spécifiquement pour tout le personnel de salon responsable de l'entretien. Le style visuel doit être concis et visuellement clair, incorporant des graphiques animés pour les étapes clés, avec une musique de fond simple et une voix directe et utile. Employez les "modèles et scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un guide professionnel et engageant.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation pour Salon

Transformez facilement le contenu de formation de votre salon en vidéos engageantes et professionnelles avec des avatars AI et un branding personnalisé pour une éducation efficace des employés.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation. Notre plateforme utilise "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer sans effort votre texte en une narration visuelle pour votre "contenu de formation".
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à vos "vidéos de formation" en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque et engager votre équipe.
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Personnalisez votre vidéo avec des "contrôles de branding" en ajoutant le logo et les couleurs de votre salon. Améliorez l'accessibilité et la clarté avec des "sous-titres" automatiques pour tous les spectateurs.
Step 4
Générez et Partagez Votre Formation
Notre "Générateur de Vidéos AI" produira ensuite une vidéo de "formation des employés" de haute qualité. Exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect, prête à être distribuée à votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes de Salon

Simplifiez les techniques de salon complexes et la connaissance des produits avec des vidéos explicatives claires générées par AI, améliorant efficacement la compréhension du personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour transformer le texte en vidéos de formation professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers Avatars AI et entrer leur script, qui est ensuite animé avec des voix off AI naturelles, améliorant considérablement le processus de création de vidéos pour la formation des employés.

Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans le contenu de formation créé avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise et des palettes de couleurs spécifiques dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu de formation interne et externe.

Quels types de fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités techniques pour une personnalisation approfondie, y compris des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, une riche bibliothèque de modèles vidéo, et des sous-titres automatiques. Ces outils offrent un contrôle précis sur votre contenu de formation, garantissant qu'il répond aux exigences spécifiques de clarté et d'engagement.

Comment HeyGen soutient-il les besoins linguistiques divers pour les vidéos de formation des employés ?

HeyGen facilite la portée mondiale de vos vidéos de formation des employés grâce à ses voix off multilingues avancées et AI. Cela garantit que votre contenu de formation est accessible et culturellement pertinent pour une main-d'œuvre internationale diversifiée, rendant la rétention et l'engagement du personnel plus efficaces à travers différentes régions.

