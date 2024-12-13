Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour mettre en avant les nouveaux services de printemps d'un salon et les offres limitées dans le temps. Ciblez de nouveaux clients potentiels et les clients fidèles existants avec un style visuel lumineux, moderne et accueillant, présentant des gros plans de haute qualité des nouveaux traitements, accompagnés d'une musique contemporaine entraînante et d'une voix claire et amicale expliquant les avantages. Ce créateur de vidéos promo pour salon aide à créer facilement du contenu engageant.

