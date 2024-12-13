Votre Créateur de Vidéos Promo pour Salon pour un Marketing Instantané

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour les campagnes marketing de votre salon. Notre Créateur de Vidéos Promo AI vous permet de générer des voix off parfaites pour chaque clip.

Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour mettre en avant les nouveaux services de printemps d'un salon et les offres limitées dans le temps. Ciblez de nouveaux clients potentiels et les clients fidèles existants avec un style visuel lumineux, moderne et accueillant, présentant des gros plans de haute qualité des nouveaux traitements, accompagnés d'une musique contemporaine entraînante et d'une voix claire et amicale expliquant les avantages. Ce créateur de vidéos promo pour salon aide à créer facilement du contenu engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle sophistiquée de 45 secondes pour un salon qui souhaite transmettre son ambiance unique et son expérience haut de gamme aux jeunes professionnels et aux passionnés de lifestyle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la philosophie du salon ou un coiffeur vedette, avec un style visuel chic et sophistiqué, un éclairage chaleureux et des plans dynamiques de l'environnement du salon et des clients heureux. L'audio doit comprendre une musique instrumentale apaisante et élégante, complétée par une narration douce et confiante, en faisant une vidéo promotionnelle parfaite en utilisant les modèles vidéo disponibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promo percutante de 60 secondes axée sur les témoignages de clients et les transformations avant-après époustouflantes, destinée aux personnes recherchant des services de salon fiables et inspirants. Ce créateur de vidéos promo doit présenter une approche visuelle authentique de style témoignage avec des écrans partagés clairs montrant les transformations et les sourires sincères des clients. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour afficher les citations clés des clients, accompagnées d'une musique de fond légère et positive, en faisant un excellent atout pour les campagnes marketing.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promo AI énergique de 15 secondes mettant en avant une prochaine masterclass de salon ou un lancement de produit exclusif, ciblant les personnes soucieuses des tendances intéressées par l'éducation à la beauté ou les offres spéciales sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide, avec des coupes dynamiques mettant en avant les détails clés de l'événement ou les caractéristiques du produit et des graphismes audacieux. Associez cela à une musique électronique moderne et entraînante et une voix off concise et excitante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Salon

Créez sans effort des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre salon avec des outils intuitifs, conçus pour capter l'attention et mettre en valeur vos services.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus par des professionnels pour commencer instantanément à créer la vidéo promotionnelle de votre salon, en posant les bases parfaites.
2
Step 2
Créez Votre Narratif
Saisissez votre script ou vos messages clés, et laissez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script transformer votre texte en scènes engageantes, vous aidant à créer des vidéos promo qui racontent l'histoire de votre salon.
3
Step 3
Ajoutez Vos Visuels
Ajoutez facilement le branding unique de votre salon, des images et des vidéos en utilisant l'éditeur intuitif par glisser-déposer, accédant à une bibliothèque multimédia riche pour des visuels de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Amplifiez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes, prête à être partagée en ligne et à amplifier la portée de votre salon sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mise en Avant des Témoignages Clients

.

Créez facilement des vidéos AI engageantes pour présenter des témoignages clients élogieux, renforçant la confiance et la crédibilité de votre salon.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes ?

HeyGen vous permet de réaliser des vidéos promotionnelles convaincantes pour votre entreprise en utilisant une AI avancée. Profitez de notre interface intuitive et de nos outils d'édition AI pour transformer vos idées en campagnes marketing professionnelles, avec des avatars AI et un branding personnalisé.

HeyGen propose-t-il des modèles pour créer rapidement des vidéos pour les entreprises ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et de scènes conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos pour les entreprises. Notre éditeur par glisser-déposer simplifie le processus de création, vous permettant de produire du contenu de haute qualité sans effort.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour un Créateur de Vidéos Promo AI ?

HeyGen agit comme un puissant Créateur de Vidéos Promo AI, offrant des fonctionnalités telles que des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir de script, et la génération de voix off. Ces outils d'édition AI vous permettent de créer des vidéos promotionnelles soignées, optimisées pour les réseaux sociaux et diverses campagnes marketing.

Puis-je personnaliser le contenu de mon créateur de vidéos promo pour salon avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de votre contenu vidéo promotionnel, parfait pour un créateur de vidéos promo pour salon. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, intégrer vos médias, et même ajuster les ratios d'aspect pour télécharger et partager votre vidéo en ligne sur différentes plateformes.

