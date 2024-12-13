Créateur de Vidéos Tutoriels Salesforce : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Créez facilement des vidéos de formation Salesforce engageantes pour intégrer votre équipe en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo tutorielle Salesforce de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de Salesforce, avec un avatar AI amical les guidant à travers la navigation de base. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une voix concise et claire, mettant l'accent sur la facilité d'utilisation pour aider les utilisateurs à maîtriser rapidement les fonctions essentielles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les équipes RH présentant les nouvelles recrues à l'écosystème Salesforce, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et engageant avec une musique de fond entraînante et une voix off humaine pour assurer une introduction fluide aux programmes de formation Salesforce.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle de 30 secondes pour les utilisateurs expérimentés de Salesforce, en vous concentrant sur une fonctionnalité avancée. La vidéo nécessite un style visuel dynamique et rapide avec des graphiques riches, soutenu par une voix confiante et énergique, et doit tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 50 secondes destinée aux administrateurs et développeurs Salesforce pour le développement des compétences, expliquant un processus de configuration complexe. La présentation visuelle doit être instructive, calme et détaillée, incorporant des textes en surbrillance à l'écran, tout en présentant une voix calme et autoritaire générée via la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo de formation Salesforce améliorera des compétences spécifiques à la plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos tutoriels Salesforce

Créez rapidement et facilement des vidéos tutoriels Salesforce engageantes et efficaces, simplifiant l'intégration et le développement des compétences de votre équipe avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez votre Script ou Invite
Commencez par rédiger votre script détaillé de tutoriel Salesforce ou en saisissant une invite. La capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script générera ensuite le contenu vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez vos vidéos de formation Salesforce en sélectionnant un avatar AI professionnel pour présenter votre contenu. Cela donne vie à vos instructions avec une présentation engageante et naturelle.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Personnalisation
Maintenez la cohérence de la marque en utilisant les contrôles de personnalisation de marque de HeyGen pour incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices, garantissant que vos vidéos explicatives Salesforce s'alignent avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo tutorielle Salesforce professionnelle, puis utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour la préparer pour diverses plateformes, la rendant prête pour vos programmes de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Clips Explicatifs Rapides

Créez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour des conseils, mises à jour ou micro-apprentissages Salesforce, parfaits pour être partagés sur des plateformes internes ou les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation Salesforce ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos tutoriels Salesforce, vous permettant de générer facilement des vidéos de formation Salesforce de haute qualité. Vous pouvez transformer votre script en vidéos explicatives engageantes rapidement, simplifiant ainsi vos programmes de formation.

Quel rôle joue l'AI dans la génération de vidéos tutoriels Salesforce avec HeyGen ?

HeyGen exploite une AI avancée en tant qu'agent vidéo AI pour permettre une création rapide de texte en vidéo pour vos tutoriels Salesforce. Cela facilite la génération de vidéos de bout en bout, vous permettant de créer des vidéos professionnelles à partir de simples invites.

HeyGen peut-il personnaliser l'apparence de mes vidéos d'intégration Salesforce ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs dans vos vidéos d'intégration Salesforce. Vous pouvez également utiliser divers avatars AI et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'engagement et le professionnalisme.

HeyGen est-il adapté à la création de tutoriels logiciels généraux et de contenu de développement des compétences ?

Oui, HeyGen est un excellent outil pour produire des vidéos engageantes pour des tutoriels logiciels généraux et le développement des compétences. Ses fonctionnalités robustes, y compris une bibliothèque de médias complète, soutiennent une large gamme de contenus pédagogiques au-delà de Salesforce.

