Générateur Puissant de Vidéos Tutoriels Salesforce pour un Apprentissage Facile
Transformez instantanément vos scripts Salesforce en vidéos dynamiques et clips explicatifs avec des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Un clip explicatif concis de 45 secondes, spécifiquement pour les administrateurs Salesforce, peut efficacement présenter une nouvelle fonctionnalité ou mise à jour au sein de Salesforce, construit à l'aide du générateur de vidéos AI de HeyGen. Son style visuel et audio doit être dynamique et engageant, transmettant rapidement l'information avec un texte de soutien à l'écran. La capacité de texte-à-vidéo à partir de script sera inestimable pour produire rapidement un contenu précis et efficace.
Pour les employés apprenant un nouveau processus ou une nouvelle application Salesforce, produire une vidéo d'intégration de 90 secondes est essentiel. Le résultat du générateur de tutoriels vidéo Salesforce devrait adopter un style visuel soigné et corporatif et offrir un ton audio rassurant et informatif. Pour garantir la clarté pour tous les spectateurs, intégrez la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen, rendant le contenu hautement accessible et digeste.
Les utilisateurs expérimentés de Salesforce ou les utilisateurs avancés bénéficieront énormément d'une vidéo de 2 minutes offrant des conseils de configuration avancés. Le style visuel de cette vidéo doit être détaillé et instructif, parfaitement complété par une voix off confiante et professionnelle qui décompose les concepts complexes. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, la vidéo peut être structurée efficacement, créant un véritable guide pratique complet.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation Salesforce dynamiques et interactives qui améliorent l'engagement des apprenants et augmentent efficacement les taux de rétention.
Élargissez l'Offre de Cours de Formation.
Produisez rapidement une gamme plus large de vidéos tutoriels Salesforce et de cours, vous permettant d'atteindre plus d'utilisateurs à l'échelle mondiale avec un contenu cohérent et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen est un "Générateur de Vidéos AI" avancé qui simplifie la production vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement "Créer des Vidéos" en utilisant la "capacité de texte-à-vidéo à partir de script", transformant le contenu écrit en récits engageants avec des "avatars AI" réalistes et une "voix off humaine".
HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos tutoriels Salesforce ?
Absolument. HeyGen sert de "générateur de vidéos tutoriels Salesforce" efficace, permettant aux entreprises de créer des "vidéos de formation Salesforce" professionnelles. Sa plateforme intuitive permet une production rapide de "vidéos explicatives" et de "clips explicatifs" pour éduquer les utilisateurs efficacement.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding et le déploiement vidéo ?
HeyGen offre des options robustes de "Branding et Personnalisation", y compris la possibilité d'ajouter des logos et des couleurs de marque. Les utilisateurs peuvent "Exporter et Déployer" efficacement leurs vidéos, avec des fonctionnalités comme le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" et les "sous-titres/captions" automatiques pour s'adapter à diverses plateformes et besoins d'accessibilité.
Quel est le processus de création de vidéos avec le générateur de vidéos de HeyGen ?
Pour "Créer des Vidéos" avec le "générateur de vidéos" de HeyGen, il suffit de "Créer Votre Script ou Prompt". La plateforme transforme ensuite votre texte en une vidéo dynamique, offrant un moyen simple de produire du contenu professionnel sans logiciel de montage complexe.