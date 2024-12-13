Boostez vos ventes : Votre outil vidéo de vente essentiel

Rationalisez votre prospection commerciale et générez des vidéos de vente engageantes plus rapidement grâce à la capacité avancée de texte en vidéo à partir de script de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo énergique de 45 secondes destinée aux représentants commerciaux, illustrant la puissance des messages vidéo personnalisés dans leur prospection. Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, avec des coupes rapides et une voix off amicale et encourageante. Mettez en avant comment les "avatars IA" de HeyGen peuvent être personnalisés pour délivrer des messages uniques, ainsi que le bénéfice de la "Génération de voix off" pour créer des séquences de "prospection vidéo" percutantes, toutes conçues pour capter l'attention immédiate.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 1,5 minute pour les administrateurs des opérations de vente et des CRM, détaillant l'intégration transparente d'un outil vidéo de vente avec les systèmes CRM existants. Adoptez un style visuel propre et instructif avec une voix off calme et détaillée, en utilisant les "Modèles et scènes" de HeyGen pour cartographier clairement le flux de travail. Montrez comment les "Intégrations CRM" robustes simplifient le flux de données et améliorent les "flux de travail des ventes", rendant la création de vidéos une partie sans effort de leurs opérations quotidiennes, encore améliorée par le "Redimensionnement et exportation des formats" pour un déploiement multi-plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les professionnels de la vente occupés, mettant en lumière comment les "Fonctionnalités IA" accélèrent la création de vidéos de vente percutantes pour "conclure plus de ventes". La vidéo doit être moderne, visuellement nette et énergique, avec une voix off persuasive et efficace. Démontrez les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour transformer rapidement des présentations écrites en contenu vidéo professionnel, garantissant une accessibilité et un engagement maximum sur diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un outil vidéo de vente

Accélérez votre cycle de vente en exploitant la puissance de la prospection vidéo personnalisée. Créez des messages engageants, suivez l'engagement des spectateurs et concluez plus de ventes efficacement.

1
Step 1
Enregistrez votre message vidéo
Enregistrez ou générez des messages vidéo personnalisés engageants en utilisant des avatars IA avancés pour vous connecter efficacement avec les prospects.
2
Step 2
Ajoutez des éléments interactifs
Améliorez votre vidéo en ajoutant des liens d'appel à l'action et en personnalisant avec des contrôles de marque pour guider les spectateurs et intégrer des liens CTA.
3
Step 3
Exportez votre vidéo
Exportez votre vidéo terminée ou utilisez des intégrations directes pour la partager facilement via e-mail, CRM et plateformes de médias sociaux.
4
Step 4
Sélectionnez les insights de performance
Sélectionnez et examinez des données analytiques détaillées et de suivi de l'engagement pour comprendre le comportement des spectateurs et optimiser votre stratégie vidéo de vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages de réussite client

Développez des témoignages vidéo et des études de cas convaincants alimentés par l'IA pour renforcer la confiance et accélérer le cycle de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'IA pour les ventes ?

HeyGen utilise des fonctionnalités avancées d'IA comme le texte en vidéo à partir de script et les avatars IA pour simplifier le processus de création vidéo. Cela permet aux équipes de vente de générer rapidement des messages vidéo personnalisés pour une prospection et un marketing efficaces.

Quelles intégrations HeyGen propose-t-il pour optimiser les flux de travail des ventes ?

HeyGen offre des intégrations robustes avec des outils de vente clés et des CRM pour connecter les flux de travail des ventes de manière transparente. Cela permet aux utilisateurs de gérer et de suivre la performance des vidéos, rationalisant les opérations et maximisant l'impact de leurs efforts de prospection vidéo.

Puis-je personnaliser et marquer mes vidéos de vente avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation et de contrôle de la marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour s'assurer que vos vidéos de vente s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également créer des pages de destination vidéo dynamiques et intégrer des liens CTA cruciaux pour stimuler l'engagement des spectateurs et accélérer les ventes.

Comment HeyGen soutient-il la prospection vidéo et la diffusion à grande échelle ?

HeyGen permet aux utilisateurs de diffuser des messages vidéo personnalisés à grande échelle grâce à ses capacités complètes d'hébergement vidéo. La plateforme facilite des séquences d'e-mails vidéo efficaces, aidant les professionnels de la vente à atteindre efficacement un public plus large et à améliorer l'engagement de leur prospection.

