Créateur de Vidéos de Vente : Boostez Vos Ventes & Votre Engagement

Créez sans effort des vidéos de vente professionnelles qui augmentent vos ventes et engagent les audiences en utilisant la fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux professionnels de la vente, démontrant la création sans effort de vidéos de vente professionnelles. Le style visuel est moderne et épuré, utilisant des avatars AI pour présenter le contenu avec une voix off claire et dynamique, montrant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux entreprises cherchant à intégrer rapidement de nouveaux clients ou à expliquer des produits complexes. Avec un style visuel engageant et éducatif, cette vidéo présente un avatar AI amical délivrant une explication concise, soutenue par des visuels riches de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, tandis que la génération de voix off assure une voix de marque cohérente pour votre Agent Vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes de vente désireuses d'augmenter les ventes grâce à des messages vidéo personnalisés. Son style visuel est direct et engageant, donnant au spectateur l'impression d'être personnellement interpellé, accompagné d'une voix off chaleureuse et invitante, utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement & exportation des formats pour créer des vidéos sur mesure pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo rapide et orientée solution de 45 secondes pour les responsables marketing ayant besoin de produire du contenu vidéo à grande échelle de manière efficace. Le style visuel doit être énergique, avec une voix off autoritaire et des sous-titres/captions clairs, démontrant comment les modèles & scènes de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo permettent une création rapide de vidéos de vente diversifiées sans ressources étendues.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Vente

Créez rapidement des vidéos de vente percutantes qui captent l'attention et engagent les prospects, transformant votre approche commerciale avec une plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles professionnels, ou saisissez votre script pour utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela permet une création rapide et efficace de vidéos AI.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI approprié pour présenter votre contenu, rendant vos vidéos de vente plus engageantes et personnelles.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Affinez davantage votre vidéo en générant automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité. Vous pouvez également inclure de la musique libre de droits en utilisant nos outils d'édition vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre vidéo en l'exportant dans divers formats pour différentes plateformes, garantissant que votre contenu est prêt à booster les ventes et à atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construisez la Confiance avec des Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI puissantes et engageantes qui construisent la confiance, établissent la crédibilité, et influencent les décisions d'achat.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de vente professionnelles ?

HeyGen utilise une plateforme avancée alimentée par l'AI et un éditeur intuitif de glisser-déposer, rendant incroyablement facile la production de vidéos de vente de haute qualité. Ses outils robustes d'édition vidéo, combinés avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, simplifient l'ensemble du processus de production, du concept à la livraison.

HeyGen peut-il aider à automatiser et personnaliser les messages vidéo pour la prospection commerciale ?

Oui, HeyGen améliore considérablement la prospection commerciale grâce à la personnalisation AI, vous permettant de créer des avatars AI personnalisés et d'utiliser des voix clonées par AI. Cela permet la production efficace de messages vidéo personnalisés, vous aidant à vous connecter plus efficacement avec les prospects et à nourrir les leads à grande échelle.

Quelles fonctionnalités techniques sont disponibles pour l'édition de vidéos de vente dans HeyGen ?

HeyGen offre une suite complète d'édition vidéo avec des fonctionnalités telles que la génération automatique de sous-titres, divers modèles, et l'accès à une bibliothèque de médias pour le contenu stock. Vous pouvez également personnaliser votre vidéo avec des contrôles de branding et le redimensionnement des formats pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des solutions pour l'hébergement et le partage de contenu vidéo de vente ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme une plateforme d'hébergement vidéo entièrement intégrée, vous permettant de gérer, intégrer et partager vos vidéos de vente créées directement. Cela garantit que vos vidéos de vente professionnelles sont facilement accessibles et performantes sur tous vos canaux de communication.

