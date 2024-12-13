vidéo tutorielle de vente : Apprenez à Conclure des Affaires & Gagnez Plus de Business

Créez facilement des vidéos de formation à la vente engageantes avec la fonctionnalité texte-à-vidéo pour intégrer votre équipe plus rapidement et générer plus de revenus.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les équipes de vente expérimentées visant à affiner leurs "Compétences en Vente Consultative" et à maîtriser la "Recommandation de Solutions". Cette pièce nécessite un style visuel sophistiqué et informatif avec une voix claire et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement des stratégies complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tutorielle de 2 minutes conçue pour les managers de vente formant leurs équipes sur les différents "Types de Clôtures" et l'art de "conclure une vente". Le style visuel et audio doit être engageant et instructif, peut-être en utilisant des écrans partagés ou plusieurs scènes, livré avec un ton confiant. Les modèles et scènes de HeyGen seraient idéaux pour structurer les démonstrations des différentes techniques de clôture.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les représentants commerciaux juniors apprenant à propos des "Questions Ouvertes et Fermées" lors de l'engagement avec des "prospects". Cette vidéo devrait adopter un style visuel rapide et illustratif avec une musique de fond entraînante et une narration claire. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont inclus pour mettre en évidence les phrases clés des questions pour un apprentissage et une rétention améliorés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne une vidéo tutorielle de vente

Créez rapidement et facilement des vidéos tutoriels de vente engageantes et efficaces avec la puissante plateforme de création vidéo AI de HeyGen pour améliorer votre formation à la vente et gagner plus de business.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script complet pour la création de votre vidéo de formation. Utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre contenu écrit en dialogue parlé pour votre vidéo tutorielle de vente.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Visuels
Améliorez vos vidéos de formation à la vente en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre contenu. Complétez votre message avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez la compréhension et renforcez les Compétences en Vente Consultative. Incorporez une génération de voix off convaincante et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement. Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation à la vente en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation de format de HeyGen pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez votre contenu de formation à la vente percutant avec votre équipe ou vos prospects.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motiver les Équipes de Vente

Développez des vidéos inspirantes et convaincantes pour motiver les commerciaux, favorisant un état d'esprit gagnant et les incitant à conclure plus d'affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la vente sur des sujets complexes ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de formation à la vente professionnelles en transformant des scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela vous permet de couvrir rapidement des sujets techniques comme la Recommandation de Solutions ou la Gestion des Objections, assurant que vos commerciaux sont bien préparés.

Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour des tutoriels de vente détaillés ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise directement dans le contenu de votre vidéo tutorielle de vente. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle à travers tous vos programmes de formation, y compris les modules sur les Compétences Avancées en Vente Consultative.

HeyGen peut-il illustrer efficacement des concepts de vente techniques comme les 'Types de Clôtures' ou les 'Types d'Acheteurs' ?

Absolument. Les avatars AI de HeyGen et ses outils de création vidéo flexibles facilitent l'explication visuelle de concepts de vente complexes tels que les différents Types de Clôtures ou la compréhension des différents Types d'Acheteurs. Vous pouvez également utiliser des sous-titres pour renforcer les points d'apprentissage clés comme les Questions Ouvertes et Fermées pour un impact maximal.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité constante à travers plusieurs modules de formation à la vente ?

HeyGen vous permet de maintenir une qualité et un message constants à travers tous vos modules de formation à la vente en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI professionnels. Cela garantit que chaque vidéo de vos programmes de formation, des conseils pour le démarchage téléphonique aux stratégies pour la Gestion des Objections, aide votre équipe à gagner plus de business efficacement.

