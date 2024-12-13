Vidéos de Formation à la Vente : Libérez le Plein Potentiel de Votre Équipe

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos engageantes qui enseignent les compétences de vente consultative et aident votre équipe à gagner plus de clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes de vente expérimentées, développez une vidéo pédagogique dynamique de 60 secondes axée sur des stratégies expertes de "Gestion des Objections" et de "Clarification des Problèmes". Le contenu engageant nécessite un ton confiant et autoritaire, créé efficacement à partir de texte en vidéo à partir de script et enrichi par la génération de voix off grâce aux capacités de HeyGen pour maintenir un haut standard de production.
Exemple de Prompt 2
Ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables des ventes, concevez une vidéo optimiste et concise de 30 secondes offrant des aperçus rapides sur "la conclusion d'une vente" en présentant "Différents Types de Clôtures". Le style visuel doit être épuré et moderne, soutenant un message direct, et les modèles et scènes de HeyGen ainsi que son support de bibliothèque de médias/stock garantiront une présentation soignée et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux professionnels de la vente en herbe, détaillant les meilleures pratiques pour "le démarchage téléphonique" afin de "gagner plus de clients". Cette vidéo amicale et accessible doit employer un style de discours conversationnel, en tirant parti du redimensionnement et des exportations d'aspect ratio de HeyGen pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, et en intégrant des visuels de stock de sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer les concepts clés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à la Vente

Produisez rapidement des vidéos de formation à la vente percutantes pour améliorer des compétences comme la Vente Consultative, gérer les objections, et aider votre équipe à gagner plus de clients avec un contenu engageant et alimenté par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger votre contenu. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort votre matériel écrit en une vidéo dynamique, formant le cœur de votre formation à la vente.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour agir en tant que présentateur à l'écran. Cela assure une livraison cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos de formation, renforçant l'impact des leçons sur les Compétences de Vente Consultative.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des images ou des clips pertinents de la "bibliothèque de médias/stock support" intégrée. Incorporez ces éléments pour renforcer visuellement les concepts clés de vente et rendre vos vidéos de formation plus engageantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez nos options polyvalentes de "redimensionnement et exportations d'aspect ratio" pour la préparer pour diverses plateformes. Cela garantit que vos vidéos de formation à la vente sont prêtes à aider votre équipe à gagner plus de clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournir du Contenu de Vente Motivant

Produisez des vidéos de formation à la vente inspirantes et stimulantes qui dynamisent votre équipe, favorisant un état d'esprit positif pour gérer les objections et gagner plus de clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la vente efficaces ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la vente engageantes en convertissant des scripts en présentations professionnelles avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, assurant un message cohérent pour des sujets comme "Compétences de Vente Consultative" ou "Gestion des Objections".

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation à la vente ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer leur logo et leurs couleurs de marque directement dans les vidéos de formation. Cela garantit que tout le contenu, qu'il s'agisse de "démarchage téléphonique" ou de "conclusion d'une vente", maintient une identité de marque professionnelle et cohérente.

HeyGen peut-il prendre en charge divers formats et sujets d'ateliers de formation à la vente ?

Absolument, HeyGen est conçu pour prendre en charge une large gamme de sujets d'ateliers de formation à la vente, des "Types d'Acheteurs" et "Processus d'Achat" à la "Clarification des Problèmes". Ses fonctionnalités de modèles et de scènes permettent une adaptation rapide pour divers modules de formation, aidant les équipes à "gagner plus de clients".

Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles l'accessibilité et l'impact des vidéos de formation ?

HeyGen élève l'impact de vos vidéos de formation grâce à la génération automatique de voix off et de sous-titres, rendant des sujets complexes comme "Recommander des Solutions" ou "Différents Types de Clôtures" facilement compréhensibles. Ces fonctionnalités garantissent que votre équipe "écoute" efficacement et retient les informations critiques.

