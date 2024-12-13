Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les responsables des ventes et les formateurs d'entreprise, illustrant comment exploiter une plateforme vidéo AI pour simplifier la création de vidéos de formation à la vente percutantes. Le style visuel et audio doit être professionnel et engageant, avec un avatar AI confiant expliquant clairement les principales méthodologies de vente avec une voix off AI persuasive. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité et la qualité réalisables grâce aux avatars AI et aux capacités de génération de voix off de HeyGen.

