Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la vente percutante de 90 secondes, ciblant les professionnels de la vente expérimentés, en explorant des compétences de clôture avancées et des stratégies pour des transactions de grande valeur. Adoptez une esthétique visuelle moderne et dynamique, en incorporant un son net et des exemples concrets pour résonner avec les professionnels chevronnés. Cette vidéo doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour rationaliser la création de contenu et garantir l'exactitude.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation en ligne informative de 2 minutes, adaptée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs, couvrant les bases de la génération de leads et de l'intégration efficace du processus de vente. La présentation doit être accessible et utiliser des visuels de type infographie pour simplifier les concepts complexes, accompagnée d'une narration claire et encourageante. Assurez une accessibilité complète en incluant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation aux compétences de vente de 45 secondes, axée sur les équipes de vente se préparant à des réunions clients cruciales, démontrant des compétences pratiques en négociation à travers un scénario rapide et engageant. Le style visuel et audio doit être professionnel mais interactif, ressemblant à un mini-exercice de jeu de rôle pour fournir un contexte immédiat. Améliorez l'efficacité de la production en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour un aspect soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation aux Compétences de Vente

Transformez la performance de votre équipe de vente avec des vidéos de formation engageantes et personnalisées, créées facilement avec des avatars AI, des visuels dynamiques et des voix off professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par rédiger votre script pour une formation en ligne efficace à la vente. Ensuite, choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre contenu naturellement.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Appliquez Votre Branding
Améliorez vos vidéos de formation aux compétences de vente avec des visuels captivants de la bibliothèque multimédia et appliquez les contrôles de marque de votre entreprise pour un aspect professionnel.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Assurez-vous que votre vidéo de formation animée soit claire et accessible en générant des voix off naturelles et des sous-titres précis.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez vos vidéos de formation à la vente en les exportant dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées avec votre équipe ou vos clients pour un impact immédiat.

Cas d'Utilisation

Illustrez le Succès avec des Histoires de Clients

Développez des vidéos percutantes d'histoires de réussite de clients pour démontrer des stratégies de vente efficaces et fournir des exemples concrets pour les stagiaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation aux compétences de vente ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation aux compétences de vente engageantes, en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Cela permet une formation en ligne professionnelle et évolutive qui couvre efficacement diverses compétences de vente.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu pour des cours de formation à la vente spécifiques comme la gestion des objections ?

Oui, HeyGen permet des cours de formation à la vente hautement personnalisés, y compris des modules pour des compétences spécifiques comme la gestion des objections et les compétences de clôture. Vous pouvez tirer parti de nos divers modèles et de la génération de voix off pour adapter le contenu précisément aux besoins de votre équipe.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation à la vente professionnelles ?

HeyGen fournit une plateforme complète pour développer des vidéos de formation à la vente de haute qualité dans divers formats vidéo, avec des contrôles de marque. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et utiliser la bibliothèque multimédia pour garantir que votre contenu soit professionnel et engageant pour tout processus de vente.

Comment HeyGen soutient-il l'application pratique dans les scénarios de formation à la vente ?

HeyGen facilite la création d'exercices de jeu de rôle réalistes et de scénarios pour pratiquer des stratégies de vente critiques, y compris la formation aux compétences de prospection. Nos avatars AI peuvent simuler diverses interactions, préparant votre équipe aux défis de vente réels.

