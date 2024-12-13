Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour un nouveau produit SaaS innovant, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les boutiques en ligne. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des animations épurées et une musique de fond entraînante et inspirante. La vidéo doit clairement articuler la proposition de valeur du produit, en démontrant comment il aide à augmenter les ventes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement un contenu convaincant à partir de votre argumentaire écrit.

Générer une Vidéo