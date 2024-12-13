Générateur de Vidéos de Pitch de Vente : Créez des Pitches avec l'AI

Créez facilement des vidéos de pitch professionnelles et personnalisées avec des avatars AI avancés qui captivent votre audience.

408/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une présentation vidéo informative de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant la performance trimestrielle d'une campagne numérique. Le style visuel et audio doit être moderne, élégant et autoritaire, utilisant des avatars AI pour livrer des insights clés de manière engageante sans nécessiter de présentateur humain.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes spécifiquement pour les fondateurs de startups, transformant un pitch deck traditionnel en un format vidéo engageant pour attirer des investisseurs potentiels. Employez un style visuel professionnel et captivant avec des transitions fluides et une génération de voix off claire et articulée qui capture l'essence de leur solution innovante.
Exemple de Prompt 3
Créez un argumentaire de vente vibrant de 15 secondes pour les entreprises de commerce électronique lançant une vente flash, en soulignant l'urgence et les avantages uniques du produit. Le style visuel doit être rapide, riche en visuels et entièrement brandé, en utilisant divers modèles et scènes pour créer une expérience client cohérente et excitante qui met en valeur les éléments de branding personnalisés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Pitch de Vente

Créez rapidement et facilement des vidéos de pitch personnalisées et convaincantes pour engager votre audience et obtenir des résultats.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de pitch de vente. Nos outils de génération de script alimentés par l'AI peuvent aider à affiner votre message pour un impact maximal.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque, ou téléchargez votre propre vidéo pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre pitch avec de la musique, des visuels et un branding personnalisé en utilisant notre éditeur intuitif pour organiser les scènes et parfaire votre présentation visuelle.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Pitch
Ajoutez automatiquement des voix off naturelles et exportez votre vidéo de pitch de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec vos prospects.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Persuadez Votre Audience

.

Développez des présentations vidéo puissantes et engageantes qui motivent les prospects et les incitent à prendre une décision d'achat.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de pitch de vente ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de pitch de vente, vous permettant de créer facilement des vidéos de pitch convaincantes. Vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et un branding personnalisé pour produire des vidéos de pitch personnalisées qui captent l'attention et transmettent clairement votre message.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une présentation vidéo ?

Absolument. HeyGen est un créateur de présentations vidéo intuitif qui simplifie la création de contenu. Avec des fonctionnalités comme le texte à la vidéo à partir d'un script et une large sélection de modèles vidéo, vous pouvez rapidement transformer vos idées en présentations professionnelles.

Puis-je convertir mon PowerPoint existant en un pitch vidéo dynamique avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de transformer facilement vos présentations PowerPoint statiques en pitches vidéo engageants. Améliorez votre contenu avec des voix off AI et appliquez un branding personnalisé pour créer une présentation vidéo soignée et percutante sans effort.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de pitch personnalisées ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs pour des vidéos de pitch personnalisées, y compris la possibilité d'utiliser divers avatars AI et un éditeur glisser-déposer. Ces fonctionnalités, combinées à des options de branding personnalisé, garantissent que votre expérience de création de pitch est hautement flexible et adaptée à vos besoins.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo