Générateur de Vidéos de Pitch de Vente : Créez des Pitches avec l'AI
Créez facilement des vidéos de pitch professionnelles et personnalisées avec des avatars AI avancés qui captivent votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une présentation vidéo informative de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant la performance trimestrielle d'une campagne numérique. Le style visuel et audio doit être moderne, élégant et autoritaire, utilisant des avatars AI pour livrer des insights clés de manière engageante sans nécessiter de présentateur humain.
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes spécifiquement pour les fondateurs de startups, transformant un pitch deck traditionnel en un format vidéo engageant pour attirer des investisseurs potentiels. Employez un style visuel professionnel et captivant avec des transitions fluides et une génération de voix off claire et articulée qui capture l'essence de leur solution innovante.
Créez un argumentaire de vente vibrant de 15 secondes pour les entreprises de commerce électronique lançant une vente flash, en soulignant l'urgence et les avantages uniques du produit. Le style visuel doit être rapide, riche en visuels et entièrement brandé, en utilisant divers modèles et scènes pour créer une expérience client cohérente et excitante qui met en valeur les éléments de branding personnalisés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Pitches de Vente à Fort Impact.
Créez rapidement des vidéos de vente et promotionnelles convaincantes pour engager les audiences et accélérer votre cycle de vente.
Présentez des Histoires de Réussite Client.
Créez des témoignages vidéo persuasifs et des études de cas pour renforcer la confiance et valider la valeur de votre produit ou service.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de pitch de vente ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de pitch de vente, vous permettant de créer facilement des vidéos de pitch convaincantes. Vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et un branding personnalisé pour produire des vidéos de pitch personnalisées qui captent l'attention et transmettent clairement votre message.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une présentation vidéo ?
Absolument. HeyGen est un créateur de présentations vidéo intuitif qui simplifie la création de contenu. Avec des fonctionnalités comme le texte à la vidéo à partir d'un script et une large sélection de modèles vidéo, vous pouvez rapidement transformer vos idées en présentations professionnelles.
Puis-je convertir mon PowerPoint existant en un pitch vidéo dynamique avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de transformer facilement vos présentations PowerPoint statiques en pitches vidéo engageants. Améliorez votre contenu avec des voix off AI et appliquez un branding personnalisé pour créer une présentation vidéo soignée et percutante sans effort.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de pitch personnalisées ?
HeyGen propose une suite d'outils créatifs pour des vidéos de pitch personnalisées, y compris la possibilité d'utiliser divers avatars AI et un éditeur glisser-déposer. Ces fonctionnalités, combinées à des options de branding personnalisé, garantissent que votre expérience de création de pitch est hautement flexible et adaptée à vos besoins.