Le Générateur de Prospection AI pour une Prospection Plus Intelligente

Automatisez votre prospection multicanal et personnalisez les messages. Générez des suivis vidéo engageants en transformant du texte en vidéo à partir d'un script pour obtenir plus de rendez-vous.

Créez une vidéo percutante d'une minute ciblant les responsables des ventes et les équipes de vente B2B, démontrant comment l'automatisation des ventes intégrée simplifie les tâches répétitives. Le style visuel doit être professionnel et élégant, avec des graphiques basés sur les données, accompagnés d'une voix off autoritaire et claire expliquant les automatisations de flux de travail complexes. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour présenter efficacement les idées clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les propriétaires d'entreprise et les leaders des ventes, mettant en avant le pouvoir transformateur d'une plateforme de vente AI pour atteindre une personnalisation inégalée. Les visuels doivent être modernes et engageants, reflétant une technologie innovante, avec une voix confiante et légèrement futuriste. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos stratégies de vente sophistiquées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 2 minutes destinée aux spécialistes des opérations de vente et aux responsables marketing, détaillant le processus d'intégration CRM fluide et son impact sur la génération de leads efficace. Adoptez un style visuel clair et explicatif avec des diagrammes animés, soutenus par une voix off professionnelle et étape par étape. Assurez-vous que tous les termes techniques sont clairement compris en ajoutant des sous-titres/captions grâce à la fonctionnalité de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo énergique d'une minute pour les représentants du développement commercial et les cadres commerciaux, mettant en avant l'efficacité des stratégies de prospection multicanal et des analyses et rapports robustes. Le style visuel doit être axé sur les résultats avec des coupes rapides démontrant divers canaux de communication, accompagnés d'une voix dynamique et encourageante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuellement percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Prospection

Rationalisez votre prospection et engagez les leads efficacement avec un système de prospection automatisé et alimenté par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Stratégie de Prospection
Définissez votre public cible et vos objectifs de campagne. Structurez votre prospection en utilisant des modèles et des scènes préconstruits pour une base cohérente.
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Personnalisé
Exploitez l'AI pour créer des messages sur mesure pour votre public. Créez des salutations vidéo uniques directement à partir de texte en utilisant la capacité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour une touche très personnelle.
3
Step 3
Appliquez le Séquençage Multicanal
Mettez en place des séquences de suivi automatisées par e-mail, LinkedIn, et plus encore. Assurez une cohérence des messages à travers tous les éléments vidéo avec la génération de voix off professionnelle.
4
Step 4
Choisissez des Chemins d'Optimisation
Suivez les indicateurs clés et l'efficacité des campagnes avec des outils d'analyse et de reporting intégrés. Utilisez ces informations pour affiner votre approche et maximiser l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Histoires de Succès Client Dynamiques

Transformez les témoignages clients en vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité qui boostent considérablement votre automatisation des ventes et vos conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la prospection de vente personnalisée ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo pour faciliter la personnalisation AI de la prospection de vente à grande échelle. Cela permet aux entreprises de créer des messages engageants et personnalisés qui augmentent considérablement la génération de leads et les efforts de prospection multicanal.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail de vente existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour une intégration CRM fluide, lui permettant de s'adapter parfaitement à vos flux de travail d'automatisation des ventes existants. Cette capacité simplifie les séquences de prospection et de suivi, contribuant à plus de rendez-vous grâce à des automatisations de flux de travail efficaces.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen propose une suite complète d'outils créatifs, y compris la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et une bibliothèque multimédia diversifiée. Les utilisateurs peuvent également utiliser des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour s'assurer que tout le contenu de vente est en accord avec leur identité de marque.

HeyGen est-il considéré comme une plateforme de vente AI efficace ?

HeyGen est reconnu comme une plateforme de vente AI puissante qui transforme la prospection de vente en permettant la création rapide de vidéos professionnelles avec des avatars AI. Il améliore considérablement les stratégies d'automatisation des ventes, aidant les équipes à personnaliser les messages et à générer des leads B2B de haute qualité plus efficacement.

