Boostez les ventes avec notre générateur de vidéos de conseils de vente
Générez efficacement des messages vidéo personnalisés en transformant le texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo didactique dynamique de 90 secondes destinée aux professionnels des opérations de vente, illustrant les "Intégrations" fluides entre HeyGen et leurs systèmes "CRM" existants pour une "Personnalisation AI" améliorée. La présentation visuelle doit être moderne et rapide, avec des démonstrations de partage d'écran du flux de données et une voix off enthousiaste et claire. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer des informations clés, en veillant à ce que les informations cruciales soient également présentées via des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de formation informative de 2 minutes pour les spécialistes de l'habilitation des ventes, mettant en avant la puissance de l'"AI générative" dans la création de "vidéos de formation" techniques engageantes avec des "Avatars AI" réalistes. Le style visuel et audio doit être autoritaire et calme, combinant des enregistrements d'écran détaillés de l'interface de HeyGen avec des explications fournies par un "avatar AI" sophistiqué. Exploitez les capacités avancées de "Génération de voix off" de HeyGen pour assurer une narration cohérente et professionnelle tout au long des explications techniques complexes.
Concevez une vidéo promotionnelle énergique de 45 secondes à destination des équipes de vente internationales, mettant en avant comment la "suite de montage vidéo" intuitive de HeyGen et le "support multilingue" simplifient la création de conseils techniques rapides. L'approche visuelle doit être dynamique et engageante, avec des "Modèles & scènes" diversifiés et mettant en avant la portée mondiale à travers des indices visuels, accompagnée d'une voix off énergique et amicale. Utilisez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour communiquer efficacement dans plusieurs langues simultanément, démontrant une large applicabilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation de l'équipe de vente avec AI.
Élevez les conseils de vente et la formation interne en générant des vidéos AI engageantes qui améliorent l'apprentissage et la rétention pour votre équipe.
Automatisez les histoires de réussite client.
Générez des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite client pour renforcer la confiance, fournir une preuve sociale et accélérer le cycle de vente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen rend la création de vidéos AI accessible en transformant le texte en vidéo grâce à une AI générative avancée. Les utilisateurs peuvent créer facilement des vidéos professionnelles avec des Avatars AI réalistes et des voix off générées automatiquement à partir d'un simple script.
HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail de vente existants ?
Absolument. HeyGen est conçu pour automatiser les flux de travail de vente, permettant une intégration transparente avec votre CRM et d'autres outils commerciaux. Cette capacité permet aux équipes de vente d'envoyer efficacement des messages vidéo personnalisés à grande échelle, améliorant l'engagement et rationalisant les opérations.
Quels messages vidéo personnalisés HeyGen peut-il générer ?
HeyGen excelle dans la génération de messages vidéo hautement personnalisés, en exploitant les fonctionnalités de Personnalisation AI. Vous pouvez personnaliser le contenu avec des Avatars AI uniques et utiliser le support multilingue pour adapter votre communication à des audiences diverses à l'échelle mondiale, garantissant que votre message résonne efficacement.
HeyGen offre-t-il des capacités avancées de montage vidéo ?
Oui, HeyGen fournit des capacités robustes qui améliorent votre expérience de suite de montage vidéo. Vous pouvez incorporer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs, utiliser une bibliothèque multimédia complète et exporter des vidéos avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes.