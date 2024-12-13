Générateur d'Explications de Tunnel de Vente pour Booster les Conversions

Générez des tunnels de vente puissants pour capturer des leads et stimuler la croissance. Transformez facilement vos scripts en vidéos engageantes avec Texte en vidéo.

Imaginez une vidéo explicative animée de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur d'explications de tunnel de vente simplifie les ventes en ligne. La vidéo devrait présenter un style visuel moderne et dynamique avec une musique de fond amicale et une voix off claire et encourageante. Elle met en avant les "Modèles & scènes" de HeyGen en montrant un utilisateur sélectionnant et personnalisant rapidement un modèle de tunnel préconstruit, transformant leur processus de vente complexe en un système facile à gérer.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo explicative élégante et professionnelle de 45 secondes ciblant les responsables marketing, détaillant la puissance des tunnels de vente alimentés par l'IA. Le style visuel devrait incorporer des visualisations de données et des graphiques épurés, accompagnés d'un narrateur confiant et autoritaire. Cette vidéo pourrait tirer parti de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, démontrant comment les insights avancés de l'IA peuvent optimiser les taux de conversion et rationaliser les efforts de génération de leads, le tout à partir d'un simple script.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les entrepreneurs et les créatifs, démontrant la facilité de construction d'un tunnel de vente avec un constructeur sans code. La vidéo devrait avoir un style visuel illustratif avec des couleurs vives et une voix off énergique, mettant en scène un avatar IA guidant les spectateurs à travers le processus simple de glisser-déposer de l'éditeur. Mettez en avant comment les "Avatars IA" de HeyGen rendent la création de tunnels de vente complexes accessible à tous, quel que soit le niveau de compétence technique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux équipes de vente, soulignant comment un générateur de tunnel de vente efficace stimule une génération de leads supérieure. Le style visuel devrait être axé sur les résultats avec des coupes rapides et des superpositions de texte claires et concises, soutenues par une voix off percutante et directe. Utilisez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour mettre en avant les statistiques clés sur l'amélioration des insights clients et des conversions, garantissant que le message résonne fortement même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications de Tunnel de Vente

Créez rapidement et efficacement des vidéos explicatives convaincantes pour vos tunnels de vente, guidant les prospects à chaque étape avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez votre script explicatif
Commencez par définir les étapes clés de votre tunnel de vente. Ce script formera la base de votre vidéo, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour donner vie à votre "Rédaction assistée par IA".
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"Avatars IA" pour présenter visuellement votre concept de tunnel de vente, donnant vie à votre script avec un porte-parole professionnel, idéal pour expliquer les "tunnels de vente alimentés par l'IA".
3
Step 3
Appliquez votre marque et peaufinez
Utilisez notre "éditeur glisser-déposer" intuitif pour intégrer les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de votre entreprise, garantissant que la vidéo correspond parfaitement à votre identité et message corporatifs.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo explicative
Finalisez votre "vidéo explicative" et utilisez le "redimensionnement et exportation de l'aspect ratio" pour l'optimiser pour diverses plateformes, assurant une portée et un impact maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez les Conversions avec des Histoires de Succès Client IA

.

Utilisez l'IA pour créer des vidéos authentiques d'histoires de succès client, renforçant la confiance et la crédibilité pour convertir les prospects au sein de votre tunnel de vente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives de tunnel de vente engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des "vidéos explicatives" convaincantes pour leur "tunnel de vente" en utilisant les "Avatars IA" et les capacités de "Texte en vidéo à partir de script". Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité qui stimule l'engagement dans vos "tunnels de vente alimentés par l'IA".

Puis-je facilement construire un tunnel de vente complet avec les outils de HeyGen ?

Oui, HeyGen agit comme un "constructeur de tunnel de vente" intuitif avec son interface "constructeur sans code" et ses nombreux "modèles de tunnel". Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les étapes de leur tunnel en utilisant un "éditeur glisser-déposer" pour créer des séquences professionnelles et efficaces.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu de mon tunnel marketing ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives robustes, y compris la "Rédaction assistée par IA" pour des scripts engageants et des "designs adaptés aux mobiles" pour garantir que votre contenu soit superbe sur n'importe quel appareil. Vous pouvez également personnaliser votre "vidéo explicative" avec des "contrôles de marque" tels que les logos et les couleurs.

HeyGen prend-il en charge la génération complète de leads pour mes efforts marketing ?

HeyGen prend en charge la "génération de leads" dans votre "tunnel marketing" en vous permettant de produire des vidéos professionnelles avec "génération de voix off" et "sous-titres/légendes". Ces vidéos peuvent être optimisées avec "redimensionnement et exportation de l'aspect ratio" pour diverses plateformes afin de capturer plus efficacement des prospects.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo