Générateur de Vidéos de Soutien aux Ventes pour des Résultats Inégalés
Créez facilement des vidéos professionnelles de soutien aux ventes avec des avatars AI et gagnez un temps précieux grâce à des mises à jour faciles.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les chefs de produit, montrant comment la plateforme vidéo AI de HeyGen, utilisant des avatars AI sophistiqués, peut produire rapidement des explications techniques de produits. Le style visuel et audio doit être moderne, informatif et engageant, illustrant clairement des fonctionnalités complexes.
Produisez un module de formation concis de 2 minutes pour les nouveaux représentants commerciaux, illustrant les principaux avantages des vidéos de soutien aux ventes avec HeyGen. Utilisez un style visuel dynamique et éducatif avec une voix off claire. Cette vidéo doit souligner l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour un message cohérent au sein de l'équipe.
Créez une vidéo percutante de 45 secondes pour les associés en développement commercial, expliquant la proposition de valeur de l'utilisation de la vidéo AI dans leurs efforts de communication. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle élégante, professionnelle et percutante, assurant une accessibilité mondiale grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Prospection Engagantes.
Générez rapidement des vidéos AI à fort impact pour la prospection et l'engagement client, boostant efficacement votre pipeline de ventes.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Ventes.
Améliorez la connaissance et la rétention des compétences de l'équipe de vente grâce à des vidéos de formation engageantes et du contenu interactif alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen améliore-t-elle le contenu de soutien aux ventes ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée conçue pour générer efficacement des vidéos professionnelles de soutien aux ventes. Elle vous permet de transformer des scripts en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, simplifiant considérablement votre processus de production vidéo.
Puis-je personnaliser mes vidéos de soutien aux ventes avec les outils AI de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour personnaliser vos vidéos de soutien aux ventes. Vous pouvez utiliser divers modèles vidéo, intégrer vos contrôles de marque spécifiques comme les logos et les couleurs, et effectuer des mises à jour faciles pour garantir que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de vente pour un public mondial avec des langues diverses ?
HeyGen vous permet d'atteindre un public mondial en prenant en charge la création de vidéos dans plus de 140 langues, avec génération de voix off de haute qualité. Il inclut également des sous-titres et légendes automatiques, garantissant que vos vidéos de soutien aux ventes sont accessibles et percutantes dans le monde entier.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour partager et gérer les vidéos de soutien aux ventes ?
HeyGen simplifie le partage et la gestion de vos vidéos de soutien aux ventes. Vous pouvez facilement partager et exporter vos vidéos AI terminées dans divers formats, facilitant une collaboration d'équipe fluide et une distribution efficace à travers vos canaux de vente.