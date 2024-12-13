Créateur de Vidéos de Coaching de Vente : Améliorez la Performance avec l'AI

Créez rapidement des vidéos de formation à la vente professionnelles en utilisant des avatars AI pour améliorer l'apprentissage et le développement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un spécialiste de l'activation des ventes développant une vidéo de 60 secondes pour introduire une nouvelle méthodologie de vente à toute l'équipe, en montrant une application pratique à travers une démonstration rapide. Le style visuel doit être moderne et direct, utilisant du texte à l'écran via des sous-titres pour les points clés et s'appuyant sur la bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement les concepts. Cette vidéo vise à assurer une compréhension et une adoption cohérentes au sein de la force de vente.
Exemple de Prompt 2
Un responsable marketing est chargé de produire une vidéo convaincante de 30 secondes pour soutenir une campagne de vente à venir, en se concentrant sur le renforcement de la marque et la communication d'une proposition de valeur clé. Cette production de vidéo de coaching de vente rapide doit être soignée et énergique, utilisant des modèles et des scènes vibrants pour un impact visuel fort, créée sans effort à partir d'un script texte-vidéo. L'audio doit être entraînant, suscitant l'excitation et la mémorabilité pour les prospects.
Exemple de Prompt 3
Considérez un leader des ventes qui souhaite partager une mise à jour de 75 secondes sur une technique de coaching de vente cruciale avec son équipe, en mettant l'accent sur des idées exploitables. Cette vidéo, utilisant une plateforme vidéo AI, doit être inspirante et directe, livrée par un avatar AI autoritaire. Le contenu doit être facilement assimilable, avec des visuels clairs optimisés grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations pour diverses plateformes, le tout créé efficacement à partir d'un script texte-vidéo bien structuré.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Coaching de Vente

Révolutionnez votre formation à la vente avec des vidéos de coaching engageantes et à la demande. Créez rapidement un contenu percutant qui équipe votre équipe pour réussir, en favorisant une performance cohérente.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par coller votre script de coaching de vente ou en sélectionnant parmi des modèles et des scènes préconçus pour structurer votre contenu de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour délivrer votre message de coaching, améliorant l'engagement et la relation.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer efficacement les concepts clés de vente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de coaching de vente et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour la préparer à toute plateforme, la rendant prête à être partagée avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Coaching Tactique à Fort Impact

Générez des vidéos sur mesure pour la gestion des objections ou les présentations de manuels de vente en quelques minutes, améliorant les compétences pratiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'aspect créatif des vidéos de coaching de vente ?

HeyGen transforme la création de vidéos de coaching de vente avec sa plateforme alimentée par l'AI, vous permettant de générer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et des scripts personnalisés. Vous pouvez facilement choisir parmi divers modèles et personnaliser les visuels, garantissant que vos vidéos de formation à la vente sont engageantes et conformes à votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour l'activation des ventes ?

HeyGen sert de plateforme vidéo AI puissante, simplifiant la création de vidéos pour l'activation des ventes. Elle permet aux équipes de vente de produire rapidement des vidéos de formation à la vente de haute qualité, en utilisant des modèles préconstruits et un éditeur vidéo intuitif pour transmettre efficacement les méthodologies de vente clés.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mon contenu de formation à la vente dans HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI pour représenter parfaitement votre marque dans les vidéos de coaching de vente. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée de présentateurs AI et adapter leur apparence, leur voix et même leurs gestes pour correspondre à vos besoins de formation spécifiques et aux directives de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour le coaching de vente ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de coaching de vente en vous permettant de convertir facilement des scripts texte en vidéos dynamiques avec des présentateurs AI. Son éditeur vidéo convivial et sa vaste bibliothèque de modèles signifient que vous pouvez produire rapidement des vidéos de formation à la vente professionnelles et effectuer des mises à jour faciles à mesure que vos manuels de vente évoluent.

