Créateur de Vidéos Promo de Vente : Créez des Annonces Époustouflantes Instantanément
Créez facilement des vidéos promo de vente convaincantes qui boostent vos ventes, conçues avec des modèles et scènes professionnels pour chaque campagne.
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes ciblant les marques de commerce électronique introduisant une nouvelle collection ou un produit, servant de composant puissant à leurs campagnes marketing. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, mettant en valeur des prises de vue de produits de haute qualité avec des transitions subtiles. Une musique de fond douce et engageante et une narration claire et persuasive, habilement réalisée grâce à la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen, guideront efficacement le public à travers les nouvelles offres.
Créez une annonce vidéo dynamique de 20 secondes spécifiquement pour les détaillants promouvant des réductions saisonnières ou exclusives, conçue pour être une annonce vidéo promo très efficace. Cette annonce convaincante doit utiliser une palette de couleurs vives, des effets sonores excitants et des animations de texte dynamiques pour souligner l'urgence et la valeur de l'offre. Assurez-vous que les "Subtitles/captions" de HeyGen sont affichés de manière proéminente, garantissant que le message est clair et accessible même lorsqu'il est visionné sans son, maximisant ainsi son impact.
Produisez une vidéo informative de 45 secondes expliquant une nouvelle application ou un logiciel, adaptée aux startups technologiques cherchant à réaliser des vidéos avec des idées créatives. Le style visuel doit être épuré, incorporant des infographies animées et des démonstrations claires de l'interface utilisateur, tandis que l'audio présente une narration amicale et informative. En exploitant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen, les startups peuvent transformer efficacement leurs descriptions de produits détaillées en un récit visuel engageant et complet.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des annonces vidéo convaincantes qui captent l'attention et stimulent les ventes pour vos promotions.
Générez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour tous vos canaux de réseaux sociaux afin de booster l'engagement et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles convaincantes ?
HeyGen est un créateur de vidéos promo avancé basé sur l'IA qui vous permet de générer des vidéos promotionnelles époustouflantes sans effort. Profitez d'une large sélection de modèles vidéo et de fonctionnalités puissantes d'IA pour créer des annonces convaincantes qui boostent efficacement les ventes de vos campagnes marketing.
Quelles fonctionnalités d'IA HeyGen offre-t-il pour créer des annonces vidéo ?
HeyGen utilise des fonctionnalités d'IA de pointe, y compris des avatars IA réalistes et une génération de texte en vidéo puissante, pour simplifier la création d'annonces vidéo dynamiques. Vous pouvez également générer des voix off IA et des sous-titres automatiques, faisant de HeyGen un éditeur vidéo en ligne intuitif.
Puis-je personnaliser mes vidéos promotionnelles avec l'éditeur de HeyGen ?
Absolument ! L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour incorporer votre logo et vos couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias d'images de stock. Ajoutez facilement des animations de texte, de la musique et utilisez des modèles vidéo personnalisables pour rendre chaque vidéo promotionnelle unique.
Comment HeyGen permet-il une distribution efficace du contenu promotionnel sur les réseaux sociaux ?
HeyGen optimise vos vidéos promotionnelles pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec un redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles. Créez des annonces vidéo captivantes et des campagnes marketing conçues pour engager votre audience et augmenter les ventes sur tous vos canaux.