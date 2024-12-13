générateur de vidéos de sécurité : Créez des formations engageantes rapidement

Révolutionnez la formation des employés avec des vidéos de sécurité dynamiques. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre formation à la conformité, assurant un engagement accru.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes sur le "Contenu de Sécurité au Travail" destinée aux nouveaux employés, présentant les protocoles de sécurité essentiels dès leur arrivée. Le style visuel doit être moderne et attrayant, avec des graphismes lumineux et épurés, tandis que l'audio doit être une voix off dynamique et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers les zones clés de sécurité, rendant la formation immédiatement compréhensible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo détaillée de 60 secondes sur "L'Apprentissage Basé sur des Scénarios" spécifiquement pour le personnel de maintenance, illustrant les procédures sûres pour le verrouillage/étiquetage des équipements. Le style visuel et audio doit être très précis et instructif, avec des animations claires étape par étape et une voix off calme et autoritaire. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer des séquences industrielles réalistes, renforçant la pertinence pratique de la formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour tous les employés sur la "Formation à la Conformité" concernant la confidentialité des données. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais accessible, utilisant des infographies claires et une voix off rassurante et claire pour transmettre des informations complexes simplement. Assurez l'accessibilité pour les apprenants diversifiés en générant des sous-titres/captions précis avec HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo critique de 60 secondes sur la "Formation à la Réponse d'Urgence" démontrant l'utilisation correcte des extincteurs pour tout le personnel et les équipes d'intervention d'urgence. Le style visuel doit être direct et urgent, avec des prises de vue réalistes et une voix off instructive et autoritaire. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour garantir que la vidéo soit parfaitement optimisée pour diverses plateformes de communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre générateur de vidéos de sécurité

Transformez rapidement des protocoles de sécurité complexes en formations vidéo engageantes et efficaces avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger votre script de sécurité. Utilisez le Générateur de Script AI intégré pour esquisser rapidement vos points de sécurité clés et procédures, fournissant la base textuelle pour un message vidéo clair et précis.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et avatar AI
Choisissez parmi une variété d'avatars AI pour présenter vos informations de sécurité. Parcourez nos modèles vidéo et notre bibliothèque multimédia pour trouver les scènes et arrière-plans parfaits qui améliorent visuellement votre vidéo de sécurité, rendant votre contenu engageant et pertinent.
3
Step 3
Ajoutez voix et branding
Ajoutez des voix off professionnelles et générez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité. Appliquez vos contrôles de marque, tels que logos et couleurs, pour garantir que votre vidéo de sécurité s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de sécurité en sélectionnant votre ratio d'aspect préféré et en l'exportant dans divers formats. Exportez et partagez facilement votre vidéo terminée sur votre système de gestion de l'apprentissage ou d'autres plateformes, garantissant à votre équipe un accès immédiat à une formation de sécurité critique.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les sujets de sécurité complexes et améliorez l'éducation

Transformez des procédures de sécurité détaillées en vidéos de sécurité claires, compréhensibles et engageantes pour une formation efficace des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen agit comme un générateur intuitif de vidéos de formation à la sécurité, transformant les scripts en vidéos de formation engageantes rapidement. Avec des avatars AI et une gamme de modèles vidéo, les utilisateurs peuvent produire efficacement du contenu captivant pour améliorer la sécurité au travail.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de sécurité au travail ?

HeyGen propose un créateur de vidéos de sécurité complet avec des outils d'édition vidéo pour personnaliser efficacement votre contenu de sécurité au travail. Vous pouvez utiliser une vaste bibliothèque multimédia, des animations de texte dynamiques et des contrôles de marque pour créer des matériaux d'apprentissage basés sur des scénarios adaptés à vos besoins spécifiques.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la sécurité multilingues efficacement ?

Oui, HeyGen permet la création efficace de vidéos de formation à la sécurité multilingues en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Il génère automatiquement des voix off et des sous-titres, garantissant que votre formation à la conformité et votre contenu de formation des employés soient accessibles à une main-d'œuvre diversifiée à l'échelle mondiale.

Comment HeyGen assure-t-il des vidéos de sécurité de haute qualité et accessibles ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos de sécurité en fournissant des outils robustes pour une production de haute qualité et une accessibilité. Il inclut des sous-titres automatiques et diverses options d'exportation, rendant vos matériaux éducatifs vitaux facilement partageables et compréhensibles pour l'engagement du public sur différentes plateformes.

